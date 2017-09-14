vitaliiangel написав: Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация, поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
кто скупает недвижимость в авдеевке и цены
тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
Кем заборонено? Кто эти люди возомнившие себя богами и имеющими право распорядаться чужими судьбами? Не говоря уже о том каким законом (никаким был просто темнык) они запретили выезд по гендерному признаку на второй день войны если в Конституции все гендеры равны.
И в Конституции, в ЗУ все нашлось, все предусмотрено. Это обсуждали не так давно на этих страницах . Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
Hotab написав:Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
у толиков кроме бабла задач нет. Если завтра появятся спонсоры гораздо побагаче, но например из "партии трансгендеров" - толики станут лучшими искренними рупорами любой новой пропаганды. Толик же не в саратове жить захотел.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
Xenon написав:Навіть якщо уявити що завтра буде заморозка по нинішній лінії. Скільки років (десятилітть) знадобиться раші щоб тільки розмінувати тещо вони захопили, та потім відбудувати? Скільки на це потрібно коштів і людських ресурсів? Потягне сама раша все це?
помилка майже в кожному питанні. а саме - не буде Раша нічого відбудовувати, ресурсів просто не вистачить апріорі.
навіщо тоді захоплювали - питання треба задавати іншим людям. адекватної відповіді на це питання не існує. хіба що ватна відвовідь
але який висновок? треба ж буде пояснювати на Раші, чому така срака. тому існуючий режим буде змушений підтримувати градус напруги. якщо теоретично переможе Україну (а цього не станеться, гіпотетично є ризики Харкова, Дніпра та Одеси) - то почнуть кошмарити Прибалтику та Польщу через цей Сувальський коридор й так далі. війна стане безкінцевою. якось так
flysoulfly написав:тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
бляяя, вы точно бизнесмен? ЦЕНОЙ (с верой в хйла)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата. Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?
Это всё временно. Особенно, "квартира 2кімнатна безкоштовно". И грубо 1,5 тыс. на троих в Германии не так много. На еду, конечно, хватает.
flysoulfly написав:бляяя, вы точно бизнесмен? ЦЕНОЙ (+ верой в хйла)
1. я не бизнесмен по крайней мере себя им не считаю. 2. гнилые яблоки дешевле спелых, значит по вашему на них есть спрос (ну цена ж дешевле). То же самое дырявые трусы из секонда. 3. как раз ни один бизнесмен так не думает. у любого товара есть цена, какая цена недвижимости на оккупированной территории? В Абхазии брошенные квартиры раздавались даром. Потом там писали в объявлении что квартира "трофейная", то есть могут вернуться хозяева и отсудить (как вариант силой забрать). И продавались они за 1-2куе (год не помню, давно) 4. вера в пуйла за 2 года сильно подуныла, после потопленных кораблей, и прилётам по нефтепереработке. В победу там верят только самые отпетые патриоты. А вопрос "нафиг надо эта война" задают даже дети. https://youtu.be/Z3AK4PQQcv4?si=dI7NQCMyPrTOZFhI&t=16
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 13:08, всього редагувалось 4 разів.
Bobua написав:............. Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”. Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все...
Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі. Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте. .........
С такой точки зрения война нужна как раз для уничтожения "лишних людей, которым неймётся", а не просто для "пострілювати".