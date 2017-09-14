|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 09 бер, 2024 12:50
Schmit написав: Ukrainian написав:
Яка тобі потрібна мотивація захищати свою сім’ю та свою домівку
в країні де ти живеш ?
Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?, спостерігаючи, як власники десятків домівок, землі, "заводів/параходів"... самі свою власність захищати не поспішають, а прагнуть якось так би чужими руками і до кордонів 91.
Що ще захищати? мову, віру...? Такої мотивації влада за роки незалежності пересічному не створила (хто спробував - досі ходять облиті фекаліями) і для більшості "а какая разніца..." і "томос-термос".
Зараз на жаль від слуг лише одна демотивація.
[youtube]6KTJb_jFOec...
Читаю такое и сразу вспоминается история. 1914. Лозунг "поражение правительства в империалистической войне". Вроде, лозунг большевиков? Ещё там было: "превратим войну империалистическую в войну гражданскую".
И это я "совок"?
Есть, правда, ещё вариант из истории.
РОА под руководством А. А. Власова стояло на позиции поражения «сталинского правительства» в войне СССР с нацистской Германией, как необходимого условия для создания новой, свободной России.
Вот не знаю, какой вариант лучше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28205
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5272 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:00
Schmit написав: Ukrainian написав:
Яка тобі потрібна мотивація захищати свою сім’ю та свою домівку
в країні де ти живеш ?
Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?
Оце абсолютно точно. Чи не перше глибоке враження пысля того, як вибралися із Маріуполя, і доїхали до Львова, глянули у вікно, а там навпроти кран і будівництво -- будинок будують. Але тоді ще це не відчувалося так гостро. Перший місяць, тут немає бойових дій, але є контракти, оплати, тож поки працюють (так мені здавалося). Але згодом всі сім'ї, з якими нам довелося жити, повернулися додому - до Дніпра, до Києва і області. А нам от якось виявилось нікуди повертатись. Тоді й виникло перше відчуття, що це вони всі розрахувались за можливість повернення додому і відносно мирне життя саме нашими домівками і життями азовців. Причому нас взагалі не питали, а азовців просто зрадили, за великим рахунком, дозволивши миттєве оточення без шансів на визволення.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2843
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:14
ЛАД написав:
Насколько понимаю, Ukrainian выехал уже давно и, вероятно, уже гражданин Канады.
Він не відповів на таке пряме питання. Світився на гілці привату, мав там довгограюче депо під 10% у валюті, я так розумію був тоді громадянином неньки. А назагал слабо вірю у розворот позиції на 180 градусів, а його старі пости добре пам'ятаю, один процитував. Ну і замість поучувань, хай краще розкаже що сам робить для рідної країни, окрім стурбованості, а то дивиться як футбол чи хокей.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6531
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:25
prodigy написав:
Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.
.
У генерала были обнаружены железные яйца.?))
Востаннє редагувалось hume
в Суб 09 бер, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9569
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:41
Banderlog написав: ЛАД написав:
Дай бог всем таких жён и такого понимания.
Це бабські соплі.
Вродь пмс . Погане настроєніє через пмс і главне на роботі себе можуть тримати в руках а дома ми нєрвні.
Виміщати на близьких чоловік не має права. Це бабство в самому гіршому смислі слова.
Согласен.
Но это в нормальном психическом состоянии. А речь идёт о нарушенной психике. Причём, у всех, а не только у военных. У кого больше, у кого меньше. Это заметно даже на нашем форуме. И не все могут справиться самостоятельно. И не всегда.
У меня родственница (ну как родственница - жена дяди, который пропал без вести во время ВОВ) работала медсестрой в госпитале. Там был лётчик, который и после войны продолжал "летать". Долго лечили, вылечили. Они женились. Был очень хороший и добрый человек. А потом опять "полетел". Это не зависело от него.
Так что насчёт "бабских соплей" я бы поостерёгся.
Устойчивость психики снижается даже просто с возрастом. Что уж говорить о войне, тем более о фронте.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 09 бер, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28205
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5272 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:41
M-Audio написав: Schmit написав: Ukrainian написав:
Яка тобі потрібна мотивація захищати свою сім’ю та свою домівку
в країні де ти живеш ?
Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?
Оце абсолютно точно. Чи не перше глибоке враження пысля того, як вибралися із Маріуполя, і доїхали до Львова, глянули у вікно, а там навпроти кран і будівництво -- будинок будують. Але тоді ще це не відчувалося так гостро. Перший місяць, тут немає бойових дій, але є контракти, оплати, тож поки працюють (так мені здавалося). Але згодом всі сім'ї, з якими нам довелося жити, повернулися додому - до Дніпра, до Києва і області. А нам от якось виявилось нікуди повертатись. Тоді й виникло перше відчуття, що це вони всі розрахувались за можливість повернення додому і відносно мирне життя саме нашими домівками і життями азовців. Причому нас взагалі не питали, а азовців просто зрадили, за великим рахунком, дозволивши миттєве оточення без шансів на визволення.
За это должен ответить тот, кто всех успокаивал имея разведданные от западных спецслужб. Это на совести одного человека, но, ожидаемо, он ни за что ответственность не возьмёт. Делает диаметрально противоположное от того, что говорит. Хоть в лоб хоть по лбу. Помню нкоторые чиновки в Израиле выступили с извинениями за то, что прошляпили резню и взяли на себя ответственность за последствия. Этому вообще пох
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9569
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 1880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:44
Banderlog написав: ЛАД написав:
Дай бог всем таких жён и такого понимания.
Це бабські соплі.
Вродь пмс . Погане настроєніє через пмс і главне на роботі себе можуть тримати в руках а дома ми нєрвні.
Виміщати на близьких чоловік не має права. Це бабство в самому гіршому смислі слова.
У війську значна вибірка, і наразі доходжу висновку, що найгірше зі стримуванням настрою -- у кінчених наркоманів (в т.ч. і алкоголіків). Це ті, що і премію втрачали і по морді від командирів відгрібали, бо нездатні були дотримуватись навіть і неписаних правил.
Мабуть, внаслідок ломки. Навіть коли тверезі -- то поводяться суттєво гірше, аніж інші.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1894
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:53
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
дай ссылку кто скупает недвижимость в авдеевке и цены. Неужели трудно догадаться, разрушают для того чтобы потом вернуть разрушенное и разграбленное. А не для себя.
Разрушают просто потому, что иначе не могут захватить.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28205
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5272 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:19
Ой+ написав: ЛАД написав:
Насколько понимаю, Ukrainian выехал уже давно и, вероятно, уже гражданин Канады.
Він не відповів на таке пряме питання. Світився на гілці привату, мав там довгограюче депо під 10% у валюті, я так розумію був тоді громадянином неньки. А назагал слабо вірю у розворот позиції на 180 градусів, а його старі пости добре пам'ятаю, один процитував. Ну і замість поучувань, хай краще розкаже що сам робить для рідної країни, окрім стурбованості, а то дивиться як футбол чи хокей.
Ну, 10% у валюті у Приваті було вже давно, років 6-7 тому, не пам'ятаю вже точно.
А взагалі, Ви ж читаєте гілку про еміграцію. Дехто пише чесно, а дехто розказує про палку любов до України, але жити воліє десь "там". Щонайменше, поки йде війна і можуть призвати до ЗСУ. Чи взагалі.
Мені більше подобаються чесні і до них претензій не маю.
Але згоден, що Ukrainian
часом перегинає, враховуючи його становище він часом міг би висловлюватися дещо скромніше.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 09 бер, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28205
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5272 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 09 бер, 2024 14:38
hume написав:
..............
За это должен ответить тот, кто всех успокаивал имея разведданные от западных спецслужб. Это на совести одного человека, но, ожидаемо, он ни за что ответственность не возьмёт. Делает диаметрально противоположное от того, что говорит. Хоть в лоб хоть по лбу. Помню нкоторые чиновки в Израиле выступили с извинениями за то, что прошляпили резню и взяли на себя ответственность за последствия. Этому вообще пох
Израиль и Мариуполь, как говорят в Одессе, 2 большие разницы.
"Некоторые чиновники в Израиле" могли предотвратить
резню, причём достаточно легко и просто.
Что должны были делать чиновники в Украине?
Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
Призвать население к эвакуации? Какие города?
Мариуполь? Харьков? Сумы? Чернигов? Херсон?
И куда?
На западную Украину? И где там среди зимы разместить миллионы людей? Да и люди сами не поехали бы, если просто сказать об угрозе нападения. Что именно будет захвачено, никто не знал и предсказать не мог.
И второе.
Вы обвиняете одного
чиновника. Но он не один, а я не слышал таких предупреждений ни от кого - ни от военных, ни от гражданских. В т.ч. и от оппозиции.
Так что если Вы выдвигаете обвинение одному чиновнику (понятно какому), то Вы должны в том же обвинить и многих других, в т.ч. и оппозиционных. Что, тот же По не знал о "разведданных от западных спецслужб"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28205
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5272 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|173085
|
|
|9
|6092
|
|
|6076
|572483
|
|