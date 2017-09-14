Додано: Суб 09 бер, 2024 15:25

vitaliiangel написав: M-Audio написав: Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания? Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания? а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? Вероятно есть страх что не переизберут. вы хотите умом понять чужие страхи? это ещё никому не удалось. Страхи иррациональны. а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? Вероятно есть страх что не переизберут. вы хотите умом понять чужие страхи? это ещё никому не удалось. Страхи иррациональны.

Багато людей наводять такі аргументи, тому висловлю своє пояснення цього "феномену".Потрібно дещо розмежовувати путіна і систему. Система звичайно слухає накази путіна, але вона на 99% працює самостійно. Я на 100% впевнений що путін не давав наказу арештовувати(бити) жінок з квітами біля пам'ятника. Але система побудована так, що вона це робить сама, без наказу.Як міркує рядовий ОМОНовець? Якщо я її(жінку) поб'ю, то мені точно нічого не буде. Але якщо я нічого не зроблю, то мене можуть наказати(моє начальство буде незадоволене). Ось і все. Він б'є, хоча прямого наказу можливо і не мав. І так дальше вгору по ієрархії.Тому:а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім.зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось".Вероятно есть страх что не переизберут. - такого страху у путіна немає. Але система працює тому що мільйони людей системи отримують за це зарплату. А вам здається що це якийсь там страх.