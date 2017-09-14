Додано: Суб 09 бер, 2024 15:39

andrijk777 написав: а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім. а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім.

andrijk777 написав: зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось". зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось".

это не объяснение. Зачем запрещают собрания и митинги, зачем ловят за посты в соцсетях, зачем выдумали статью "фейки""дискридитация". Так себя ведут только те кто сильно чего то боится. И явно инициатива не снизу. Там инициатива снизу невозможна."Бесстрашный путен" бы выпустил навального из тюрьмы, дал возможность баллотироваться и проиграть выборы. Всё равно комиссии куплены, а поддержка у Навального менее 5%. И уж тем более не убивал бы и не устраивал квесты с выдачей тела.Это всё алогично и иррационально. Как и любая фобия. А этот стол 10ти метровый? А враньё про зелёных человечков, захвативших Крым. Что мешало прямо сказать, да это войска рф. Зачем был тот маскарад. Страх перед Западом, а вдруг вмешаются? Зелёных человечков можно было отыграть обратно, и сказать это не мы. Про свою армию уже не скажешь.