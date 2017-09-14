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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 14:48
Hotab написав:katso
,
Кем заборонено? Кто эти люди возомнившие себя богами и имеющими право распорядаться чужими судьбами? Не говоря уже о том каким законом (никаким был просто темнык) они запретили выезд по гендерному признаку на второй день войны если в Конституции все гендеры равны.
И в Конституции, в ЗУ все нашлось, все предусмотрено. Это обсуждали не так давно на этих страницах . Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
Я стараюсь читать много всего разного еще со времен истинно правильной бумажной газеты Правда, в том числе и первоисточники. В момент начала войны в законодательстве не было ни одной связи между "громадянами" в Конституции и законах и "чоловіками" по факту на границе.
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katso
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Додано: Суб 09 бер, 2024 14:54
ЛАД написав:
Ну, 10% у валюті у Приваті було вже давно, років 6-7 тому, не пам'ятаю вже точно.
Але згоден, що Ukrainian часом перегинає, враховуючи його становище він часом міг би висловлюватися дещо скромніше.
В приваті перед націоналізацією і ще трохи після неї був вклад "субординований" на 5 років 10%$/20% грн. Відповідно закінчився не так давно - щонайшвидше кінець 2021 і Ukrainian його мав. От би дійсно приморозили для таких хитрозроблених "патріотів", але не пройшовших ТЦК, а так, напевно, вже все підчистив. І розказує байки.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 14:59
ЛАД написав:
Что должны были делать чиновники в Украине?
Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
А я стверджую що можливо.
1 Змогли ж через пів-року після нападу перейти в контратаку .
То чому не змогли ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022
а - мобілізувати додаткових 300 000
б - перекопати Чонгар
Адже наші позиції в ОРДЛО з 2015 року стояли поки ворог не вийшов їм в тил
2 А ви можете стверджувати що у випадку коли ми б мобілізували додаткових 300 000 - пуйло б ризикнуло нас атакувати маючи всього 200 000 на наших кордонах ?
3 А памятаєте як в 2003 році , всього перекидання одного взводу на острів Тузла+ команда дана Кучмою - стріляти на ураження у випадку якщо будуть спроби перейти наш кордон - повністю зупинило педераційників.
Так, є друга сторона
черчіль сучасності виграв вибори як миротворець , а тому для нього обявити мобілізацію..(після якої пуйло не напав би) рівноцінно зникнути з політичної арени.
Тому не дивно , що тяга до влади привела до таких втрат...
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:25
vitaliiangel написав: M-Audio написав:
Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания?
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? Вероятно есть страх что не переизберут. вы хотите умом понять чужие страхи? это ещё никому не удалось. Страхи иррациональны.
Багато людей наводять такі аргументи, тому висловлю своє пояснення цього "феномену".
Потрібно дещо розмежовувати путіна і систему. Система звичайно слухає накази путіна, але вона на 99% працює самостійно. Я на 100% впевнений що путін не давав наказу арештовувати(бити) жінок з квітами біля пам'ятника. Але система побудована так, що вона це робить сама, без наказу.
Як міркує рядовий ОМОНовець? Якщо я її(жінку) поб'ю, то мені точно нічого не буде. Але якщо я нічого не зроблю, то мене можуть наказати(моє начальство буде незадоволене). Ось і все. Він б'є, хоча прямого наказу можливо і не мав. І так дальше вгору по ієрархії.
Тому:
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім.
зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось".
Вероятно есть страх что не переизберут. - такого страху у путіна немає. Але система працює тому що мільйони людей системи отримують за це зарплату. А вам здається що це якийсь там страх.
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andrijk777
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:33
vitaliiangel написав: Xenon написав:
От уже і прямі заяви про переговори
в переговорах заинтересованы обе стороны. Бесконечная война путену не нужна, как и новые территории. На момент ему нужна "слава победителя", чтобы переизбраться. После выборов разные переговоры активизируются и надеюсь до чего-то таки договорятся.
Какая глубочайшая наивность ...vitaliiangel
, тебе точно под полтос ? и ты точно мужского гендера ?1)
Чтобы Путину переизбраться не надо никакой славы победителя, он и так сам себя переизберёт.
Я даже бОльше скажу, сам Путин и вся его п...братия офигеют от реальных больших цифр его поддержки2)
Насчет, "ему не нужны новые территории".
Путин сам говорил, что Харьков и Одесса - русские города. Это и есть желание новых территорий. vitaliiangel
, Путин всю Запорожскую область записал в Конституцию, даже не проводя "референдум" в самом городе Запорожье3)
Никаких переговоров Путин не х-о-ч-е-т. Путин хочет капитуляции Украины.
И не надо под "переговорами" задвигать тему капитуляции Украины
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pesikot
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:37
И всё таки, поразителен феномен выдачи на смерть теми, кто не будет туда идти. Я до сих пор ищу объяснение этому феномену с психологической точки зрения, без сарказма.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:39
vitaliiangel написав: M-Audio написав:
Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания?
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? Вероятно есть страх что не переизберут. вы хотите умом понять чужие страхи? это ещё никому не удалось. Страхи иррациональны.
Ну лично твои страхи, vitaliiangel
, понятны. Но не проецируй свои страхи на других
Путин убил Навального не из страха. Путин прекрасно понимал, что Навальный ему не конкурент
А потому что, мог Путин убить и убил.
И ему за это ничего не будет
Как и Пригожина, как и Немцова, как и Политковскую, как дома ФСБ взрывало
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pesikot
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:39
andrijk777 написав:
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім.
это не объяснение. Зачем запрещают собрания и митинги, зачем ловят за посты в соцсетях, зачем выдумали статью "фейки""дискридитация". Так себя ведут только те кто сильно чего то боится. И явно инициатива не снизу. Там инициатива снизу невозможна.
andrijk777 написав:
зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось".
"Бесстрашный путен" бы выпустил навального из тюрьмы, дал возможность баллотироваться и проиграть выборы. Всё равно комиссии куплены, а поддержка у Навального менее 5%. И уж тем более не убивал бы и не устраивал квесты с выдачей тела.
Это всё алогично и иррационально. Как и любая фобия. А этот стол 10ти метровый? А враньё про зелёных человечков, захвативших Крым. Что мешало прямо сказать, да это войска рф. Зачем был тот маскарад. Страх перед Западом, а вдруг вмешаются? Зелёных человечков можно было отыграть обратно, и сказать это не мы. Про свою армию уже не скажешь.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:45
vitaliiangel написав: Hotab написав:
ты давно (или никогда?) не делал ничего через «не хочу».
причём тут я? тебе чешеться про меня поговорить. Я увольнял людей пачками, из-за нежелания работать. Потому что к каждому полицейского не приставишь. Работу "через нехочу" видел каждый день. И результаты её видел.
Если "топ-менеджер" увольняет людей пачками, значит он расписывается в собственной проф.непригодности, так как не смог организовать работу.
И в страхе (ведь ты сам начал писать о страхах) перед вышестоящим начальством
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pesikot
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:56
pesikot кис кис какой ты ...умный, там где не надо. назначили меня на должность ... во львовский филиал, а там коллектив который забивает на работу (у нас говорили работает на отъ..сь). Я этих людей видел впервые в жизни. Попробовал мотивировать. С остальными попрощался. Увольнять не мой любимый метод, но если их набирали через ж... что остаётся? Это бизнес, а не благотворительность.
И в чём был мой страх, потерять работу? тю, так другую нашёл бы. Страх контпродуктивен и наносит ущерб больше, чем событие которого боятся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 бер, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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