vitaliiangel написав:А этот стол 10ти метровый? А враньё про зелёных человечков, захвативших Крым. Что мешало прямо сказать, да это войска рф. Зачем был тот маскарад. Страх перед Западом, а вдруг вмешаются? Зелёных человечков можно было отыграть обратно, и сказать это не мы. Про свою армию уже не скажешь.
Ты себя позиционируешь, что ты знаешь всех и вся
А ты этим утверждением показал, что ты ни фига, ни разу не общался с представителями силовых структур, этак повыше капитана
Иначе, со своим куцым образованием психолога, понимал бы их
Там же полный набор, когда надо включают "дурачка", когда надо включают "а что ты мне сделаешь ?", когда надо включают "благодетеля", ну и так далее ...
ЛАД написав:Что должны были делать чиновники в Украине? Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
А я стверджую що можливо. 1 Змогли ж через пів-року після нападу перейти в контратаку . То чому не змогли ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022 а - мобілізувати додаткових 300 000 б - перекопати Чонгар Адже наші позиції в ОРДЛО з 2015 року стояли поки ворог не вийшов їм в тил 2 А ви можете стверджувати що у випадку коли ми б мобілізували додаткових 300 000 - пуйло б ризикнуло нас атакувати маючи всього 200 000 на наших кордонах ? 3 А памятаєте як в 2003 році , всього перекидання одного взводу на острів Тузла+ команда дана Кучмою - стріляти на ураження у випадку якщо будуть спроби перейти наш кордон - повністю зупинило педераційників.
Так, є друга сторона черчіль сучасності виграв вибори як миротворець , а тому для нього обявити мобілізацію..(після якої пуйло не напав би) рівноцінно зникнути з політичної арени. Тому не дивно , що тяга до влади привела до таких втрат...
Стверджувати можна, що завгодно. Но Вы не забыли 2018, ноябрь. Порошенко ввёл военное положение, причём после военной провокации в Азовском море. Как это происходило, с каким сопротивлением? Ввёл в результате всего на месяц, не по всей Украине, при этом не было практически ничего - ни мобилизации, ни перекапывания Чонгара.
Кто ввёл бы военное положение при отсутствии военных столкновений на основе разведданных Запада (которые появились не "ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022", а за месяц)? Через ВР это бы не прошло бы даже близко. А без вп невозможна мобилизация. Но, допустим, даже ввели бы вп и провели мобилизацию. На сколько? Месяц-два-три? Не знаю был бы ли толк (наверное, всё же какой-то был бы) и не знаю реакцию РФ. Допустим, отложили бы вторжение. Дождались бы конца вп и отмену мобилизации и вторглись на 3-4 месяца позже. Что изменилось бы? При этом даже в условиях достаточно ограниченного вп в 2018
Все эти сборы, учения и проверки стоили значительных затрат, за которые власть обещает вскоре отчитаться.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46684498 С мобилизацией и на более долгий срок расходы были бы ещё выше. Как оправдать эти расходы (тем более, за полгода), если война не начнётся? А "разведданные" о сосредоточении войск РФ у границ были ещё в 2018. Очень много войск было весной 2021.
О 2003 говорить не стоит. Тогда армия РФ была в примерно таком же состоянии, как наша и к ведению войны была абсолютно не готова.
ЛАД написав:Кто ввёл бы военное положение при отсутствии военных столкновений
Труси-хрестик Кучма віддав наказ стріляти на пораження- при цьому ще ніхто кордон не пересікав Пуйло пів року рухав вперед-назад 200 000 угруповування, при цьому будучи в стані війни з Україною по лінії ОРДЛО... Тобто військові провокації були.
Тому й не відмазуйте найвеличнішого Черчіля сучасності від відповідальності, тим більше ви спитали Чи можна було...
А тепер зрозумівши що за пів-року не тільки можна було а й треба було-починаєте вихляти... Тому крайніх шукати не треба, вони відомі Це той хто не віддав наказ на мобілізацію Той хто призначив лейтенанта керувати СБУ Той хто не звільнив Верещук за розмінування Чонгару...
Чи ви з цим не згодні і вважаєте що це ви винуваті..бо його обрали?
ПС Я вважаю що винуваті ті хто обрав... Але ж у вас і виборці не винуваті і тих кого ці виборці вибрали не винуваті... І винуватий за все це бляд.тво у вас і вам подібних - Сивочолий Гетьман, це він бубочку підставив, програвши йому вибори.
vitaliiangel написав:......... Зачем запрещают собрания и митинги, зачем ловят за посты в соцсетях, зачем выдумали статью "фейки""дискридитация". Так себя ведут только те кто сильно чего то боится. И явно инициатива не снизу. Там инициатива снизу невозможна. ........... "Бесстрашный путен" бы выпустил навального из тюрьмы, дал возможность баллотироваться и проиграть выборы. Всё равно комиссии куплены, а поддержка у Навального менее 5%. И уж тем более не убивал бы и не устраивал квесты с выдачей тела.
Это всё алогично и иррационально. Как и любая фобия. А этот стол 10ти метровый? А враньё про зелёных человечков, захвативших Крым. Что мешало прямо сказать, да это войска рф. Зачем был тот маскарад. Страх перед Западом, а вдруг вмешаются? Зелёных человечков можно было отыграть обратно, и сказать это не мы. Про свою армию уже не скажешь.
Зачем было НКВД? Зачем было гестапо? Возможно/вероятно и Сталин, и Гитлер боялись, но держали эти службы для того, чтобы боялись другие, чтобы исключить саму возможность даже не сопротивления, а сомнения в правильности действий диктатора. А "зелёные человечки" не только для Запада, но и для "глобального Юга". Оправдать аннексию территорий значительно сложнее, чем поддержку "угнетённого народа Крыма свободно проголосовавшего на референдуме". Даже если все понимают, что это ложь. Пропаганда тоже важна. И даже "глобальному Югу" нужны хоть какие-то аргументы для поддержки. Потому и при полномасштабном вторжении - "СВО, денацификация, угроза Запада" и пр.
vitaliiangel написав:pesikot кис кис какой ты ...умный, там где не надо. назначили меня на должность ... во львовский филиал, а там коллектив который забивает на работу (у нас говорили работает на отъ..сь). Я этих людей видел впервые в жизни. Попробовал мотивировать. С остальными попрощался. Увольнять не мой любимый метод, но если их набирали через ж... что остаётся? Это бизнес, а не благотворительность.
Уже и львовский филиал нарисовался. До этого ты пачками увольнял в Одессе или где там ещё
Да и во Львове оказалось, что не пачками, а несколько человек Откуда такая мания к преувеличению ?
vitaliiangel написав:И в чём был мой страх, потерять работу? тю, так другую нашёл бы. Страх контпродуктивен и наносит ущерб больше, чем событие которого боятся.
Топ-менеджер, повторяю, если ты увольнял пачками - значит ты не справился, а увольнение пачками - это перекладывание своей некомпетентности на "нерадивых" сотрудников
Да и как-то подозрительно ты по филиалам некой конторы перемещался Эффективности в тебе нет, кризис-менеджер - из тебя никакой
ЛАД написав:Возможно/вероятно и Сталин, и Гитлер боялись, но держали эти службы для того, чтобы боялись другие
связь не улавливаете? пугать других как раз один из способов борьбы со своим страхом. Фобии Сталина хорошо описаны в литературе. Он практически никуда не ездил из Москвы. И своих соратников он уничтожал из страха, чтобы они не убрали его. А приговоры тех лет "шпион" "враг народа" "вредитель" "заговорщик" абсолютно иррациональные. Чистая проекция фобий.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кто ввёл бы военное положение при отсутствии военных столкновений
Труси-хрестик Кучма віддав наказ стріляти на пораження- при цьому ще ніхто кордон не пересікав
Тузла это не пересечение кордона? То, что я написал об отличии 2003 от 2022, Вы не прочитали?
Пуйло пів року рухав вперед-назад 200 000 угруповування, при цьому будучи в стані війни з Україною по лінії ОРДЛО... Тобто військові провокації були.
Официально состояния войны не было. Уже писал, "угруповування" были и в 2018. И уж точно весной 2021. Сколько времени надо/можно держать военное положение? Постоянно? И постоянно держать миллионную армию?
Той хто не звільнив Верещук за розмінування Чонгару...
Эту сказку без доказательств ещё осуждать не надоело?
І винуватий за все це бляд.тво у вас і вам подібних - Сивочолий Гетьман, це він бубочку підставив, програвши йому вибори.
Я такую глупость ни разу не писал. В отличие от Вас. И оскорбительных эпитетов Порошенко тоже. И тоже в отличие от Вас. Если Вам не нравится народ Украины, который голосует не так, как хочется лично Вам, то это сугубо Ваши личные проблемы.