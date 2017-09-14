Додано: Суб 09 бер, 2024 16:05

budivelnik написав: ЛАД написав: Что должны были делать чиновники в Украине?

Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно. Что должны были делать чиновники в Украине?Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно. А я стверджую що можливо.

1 Змогли ж через пів-року після нападу перейти в контратаку .

То чому не змогли ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022

а - мобілізувати додаткових 300 000

б - перекопати Чонгар

Адже наші позиції в ОРДЛО з 2015 року стояли поки ворог не вийшов їм в тил

2 А ви можете стверджувати що у випадку коли ми б мобілізували додаткових 300 000 - пуйло б ризикнуло нас атакувати маючи всього 200 000 на наших кордонах ?

3 А памятаєте як в 2003 році , всього перекидання одного взводу на острів Тузла+ команда дана Кучмою - стріляти на ураження у випадку якщо будуть спроби перейти наш кордон - повністю зупинило педераційників.



Так, є друга сторона

черчіль сучасності виграв вибори як миротворець , а тому для нього обявити мобілізацію..(після якої пуйло не напав би) рівноцінно зникнути з політичної арени.

Тому не дивно , що тяга до влади привела до таких втрат... А я стверджую що можливо.1 Змогли ж через пів-року після нападу перейти в контратаку .То чому не змогли ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022а - мобілізувати додаткових 300 000б - перекопати ЧонгарАдже наші позиції в ОРДЛО з 2015 року стояли поки ворог не вийшов їм в тил2 А ви можете стверджувати що у випадку коли ми б мобілізували додаткових 300 000 - пуйло б ризикнуло нас атакувати маючи всього 200 000 на наших кордонах ?3 А памятаєте як в 2003 році , всього перекидання одного взводу на острів Тузла+ команда дана Кучмою - стріляти на ураження у випадку якщо будуть спроби перейти наш кордон - повністю зупинило педераційників.Так, є друга стороначерчіль сучасності виграв вибори як миротворець , а тому для нього обявити мобілізацію..(після якої пуйло не напав би) рівноцінно зникнути з політичної арени.Тому не дивно , що тяга до влади привела до таких втрат...

Все эти сборы, учения и проверки стоили значительных затрат, за которые власть обещает вскоре отчитаться.

Стверджувати можна, що завгодно.Но Вы не забыли 2018, ноябрь. Порошенко ввёл военное положение, причёмв Азовском море.Как это происходило, с каким сопротивлением? Ввёл в результате всего, при этом не было практически ничего - ни мобилизации, ни перекапывания Чонгара.Кто ввёл бы военное положение при отсутствии военных столкновений на основе разведданных Запада (которые появились не "ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022", а за месяц)? Через ВР это бы не прошло бы даже близко. А без вп невозможна мобилизация.Но, допустим, даже ввели бы вп и провели мобилизацию. На сколько? Месяц-два-три? Не знаю был бы ли толк (наверное, всё же какой-то был бы) и не знаю реакцию РФ. Допустим, отложили бы вторжение. Дождались бы конца вп и отмену мобилизации и вторглись на 3-4 месяца позже. Что изменилось бы?При этом даже в условиях достаточно ограниченного вп в 2018С мобилизацией и на более долгий срок расходы были бы ещё выше. Как оправдать эти расходы (тем более, за полгода), если война не начнётся?А "разведданные" о сосредоточении войск РФ у границ были ещё в 2018. Очень много войск было весной 2021.О 2003 говорить не стоит. Тогда армия РФ была в примерно таком же состоянии, как наша и к ведению войны была абсолютно не готова.