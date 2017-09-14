Додано: Суб 09 бер, 2024 16:49

ЛАД написав: Если Вам не нравится народ Украины, который голосует не так, как хочется лично Вам, то это сугубо Ваши личные проблемы. Если Вам не нравится народ Украины, который голосует не так, как хочется лично Вам, то это сугубо Ваши личные проблемы.

Мені не подобаються корисні ідіотиЯкі спочатку щось вякнуть...а потім - не всьо так адназначна...1 Ви погоджуєтесь щоякщо з лютого по липень 2022 року - можна було не тільки відбитись від педераційників а й контратакуватиТо точно так само , якщо провести мобілізацію в липні 2021 по лютий 2022 - то наші втрати були б набагато менші, або й навіть пуйлоб не ризикнуло атакувати2 Якщо населення України зробило помилку і проголосувало так , що вибрані цим населенням не взяли на себе відповідальність по захисту цього населення - то це вина населення ....Але , якщо це населення не признає що це ВОНО наступило на граблі - то подібні наступання будуть продовжуватись.3 Я вважаю , що тих, хто зробив помилку і продовжує цю помилку тиражувати - треба загнати під плінтус , поки вони не зрозуміють де зробили помилку і як її треба виправляти4 Я вважаю , що совки по духу а-ля ви , які постійно виляють хвостом і пробують оправдувати помилки -повинні бути ізольовані, щоб отрута яку ви розповсюджуєте-не труїла тих хто вас захищає.