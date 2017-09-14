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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:44
Ой+ написав: ЛАД написав:
Ну, 10% у валюті у Приваті було вже давно, років 6-7 тому, не пам'ятаю вже точно.
Але згоден, що Ukrainian часом перегинає, враховуючи його становище він часом міг би висловлюватися дещо скромніше.
В приваті перед націоналізацією і ще трохи після неї був вклад "субординований" на 5 років 10%$/20% грн. Відповідно закінчився не так давно - щонайшвидше кінець 2021 і Ukrainian його мав. От би дійсно приморозили для таких хитрозроблених "патріотів", але не пройшовших ТЦК, а так, напевно, вже все підчистив. І розказує байки.
В мене немає і не було рахунку в Приват банку. Невелика сума (5 тис дол) моїх грошей була оформленна на знайому людину і цей депозит закінчився ще до війни.
Донатив на ЗСУ коли почалась агресія. Зараз, особливо коли почитаєш цей форум таке бажання чомусь зникає.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:49
ЛАД написав:
Это всё временно. Особенно, "квартира 2кімнатна безкоштовно". И грубо 1,5 тыс. на троих в Германии не так много. На еду, конечно, хватает.
Либо без европейского обращования идти на работу, слететь с послбия 1500 евро и бесплатной квартиры. То есть работа должна быть выше 3 куевро. Работать в Германии, если у тебя нет образования но есть дети, невыгодно.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:49
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? - тому що так побудована система. Сам путін цих жінок звичайно не боїться зовсім.
это не объяснение. Зачем запрещают собрания и митинги, зачем ловят за посты в соцсетях, зачем выдумали статью "фейки""дискридитация". Так себя ведут только те кто сильно чего то боится. И явно инициатива не снизу. Там инициатива снизу невозможна.
Ще раз. Розмежовуйте путіна(+його друганів) і їх(всіх інших).
Це все роблять вони, а не путін!!! Вони це роблять щоб втриматись на своїх теплих мітечках, щоб получати зарплати, премії, щоб піднятись по службі і т.д.
Це не ініціатива знизу. Це бажання догодити шефу. За це точно не покарають, але за це можливо нагородять.
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? - тут очевидно був прямий наказ путіна. Я думаю це було показове вбивство, типу "ми вже нічого не боїмось".
"Бесстрашный путен" бы выпустил навального из тюрьмы, дал возможность баллотироваться и проиграть выборы. Всё равно комиссии куплены, а поддержка у Навального менее 5%. И уж тем более не убивал бы и не устраивал квесты с выдачей тела.
Это всё алогично и иррационально. Как и любая фобия. А этот стол 10ти метровый? А враньё про зелёных человечков, захвативших Крым. Что мешало прямо сказать, да это войска рф. Зачем был тот маскарад. Страх перед Западом, а вдруг вмешаются? Зелёных человечков можно было отыграть обратно, и сказать это не мы. Про свою армию уже не скажешь.
Стоп, стоп, стоп. Навіщо самому собі вставляти палки в колеса?
Ось Лука погрався в "Бесстрашного" в 2020. І що? Його переобрали? Так, успішно переобрали. Щось принципово змінилось? Ні, нічого не змінилось.
Але "пригоди" на декілька місяців Лука для себе придумав. Якщо путін хоче "пригод", то можна так зробити. Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче.
Іншими словами - навіщо створювати зайві ризики? Ні, не потрібно.
До чого тут страх?
Зелені чоловічки, Крим - дещо інша ситуація. Та й часи(і путін і система путіна) сильно змінились з того часу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 09 бер, 2024 16:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:49
ЛАД написав:
Если Вам не нравится народ Украины, который голосует не так, как хочется лично Вам, то это сугубо Ваши личные проблемы.
Мені не подобаються корисні ідіоти
Які спочатку щось вякнуть...а потім - не всьо так адназначна...
1 Ви погоджуєтесь що
якщо з лютого по липень 2022 року - можна було не тільки відбитись від педераційників а й контратакувати
То точно так само , якщо провести мобілізацію в липні 2021 по лютий 2022 - то наші втрати були б набагато менші, або й навіть пуйлоб не ризикнуло атакувати
2 Якщо населення України зробило помилку і проголосувало так , що вибрані цим населенням не взяли на себе відповідальність по захисту цього населення - то це вина населення ....
Але , якщо це населення не признає що це ВОНО наступило на граблі - то подібні наступання будуть продовжуватись.
3 Я вважаю , що тих, хто зробив помилку і продовжує цю помилку тиражувати - треба загнати під плінтус , поки вони не зрозуміють де зробили помилку і як її треба виправляти
4 Я вважаю , що совки по духу а-ля ви , які постійно виляють хвостом і пробують оправдувати помилки -повинні бути ізольовані, щоб отрута яку ви розповсюджуєте-не труїла тих хто вас захищає.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:51
budivelnik написав: ЛАД написав:
Что должны были делать чиновники в Украине?
Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
А я стверджую що можливо.
1 Змогли ж через пів-року після нападу перейти в контратаку .
То чому не змогли ЗА ПІВ РОКУ до лютого 2022
а - мобілізувати додаткових 300 000
б - перекопати Чонгар
Адже наші позиції в ОРДЛО з 2015 року стояли поки ворог не вийшов їм в тил
2 А ви можете стверджувати що у випадку коли ми б мобілізували додаткових 300 000 - пуйло б ризикнуло нас атакувати маючи всього 200 000 на наших кордонах ?
3 А памятаєте як в 2003 році , всього перекидання одного взводу на острів Тузла+ команда дана Кучмою - стріляти на ураження у випадку якщо будуть спроби перейти наш кордон - повністю зупинило педераційників.
Не маючи інформації, можна придумати все що завгодно.
А Ви читали війскову доктрину РФ (вони називають це гібридна війна)? Почитайте, загалом в відкритому доступі.
Війна почалася саме по ній.
Стратегічно, Україна відпрацювала блискуче.
Можливо десь пощастило, але таке не буває всюди.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:12
andrijk777 написав:
Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче.
ага не хочет. а сво это что? Сейчас добавились фобии что утопят весь ЧФ, разобьют нефтепереработку и уничтожат боевую авиацию. ЛАД ночью писал, что любой диктатор боится поражения, потому что его власть держится на вере в его непобедимость. Вы где-то видите непобедимость? её даже Z-патриоты не видят. То что путен иррационален знает каждая собака, я тут Америку не открыл, просто объяснил откуда идёт эта иррациональность. Любой человек с фобиями иррационален.
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