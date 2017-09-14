RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 70827083708470857086>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:36

  vitaliiangel написав:
  andrijk777 написав:Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче.
ага не хочет. а сво это что? Сейчас добавились фобии что утопят весь ЧФ, разобьют нефтепереработку и уничтожат боевую авиацию. ЛАД ночью писал, что любой диктатор боится поражения, потому что его власть держится на вере в его непобедимость. Вы где-то видите непобедимость? её даже Z-патриоты не видят. Поэтому Навальный и стал опасен - рушится главный миф о путене.

То что путен иррационален знает каждая собака, я тут Америку не открыл, просто объяснил откуда идёт эта иррациональность. Любой человек с фобиями иррационален. Фобии заставляют делать глупые и бессмысленные поступки. Но человек с фобиями в них видит смысл. Обоснование додумывается уже потом. Если цель сво "защита донбасса" что русня делала в Буче? где Донбасс, а где буча. Ну и т.д. нелогичного очень много.

Поэтому надо делать так, чтобы боялись его. Боялись даже пикнуть. Как было при НКВД и гестапо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:38

  vt313 написав:
  andrijk777 написав:СВО це не пригода.
СВО вже дала конкретний результат - захват нових територій.


А то у москалів мало територій. :D

Не бывает - много денег, много власти, много территорий...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:39

  ЛАД написав:Поэтому надо делать так, чтобы боялись его. Боялись даже пикнуть. Как было при НКВД и гестапо.
на мой взгляд это и есть причина войны.
  ЛАД написав:Не бывает - много денег, много власти, много территорий...
с такой логикой Херсоны не отдают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22379
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:46

  andrijk777 написав:.............
СВО це не пригода.
СВО вже дала конкретний результат - захват нових територій.

Може "знает каждая собака", але я вважаю що він раціональний. Просто в нього "раціональність" не така як у 99% людей.

Вполне рационален. Но просчёты бывают и у рациональных людей.
Выбор войны был, по-видимому, ошибочен. Но посмотрим.
vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:49

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

І помножити рейтинг на 0.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6533
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:50

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь


Люди знают эту историю из СМИ.
А зачем Залужный едет послом в Британию?
vt313
 
Повідомлень: 377
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:50

Китай і Швейцарія наполягають на тому, щоб росію запросили на переговори у Швейцарії, спрямовані на остаточне припинення війни в Україні

Джерела, близькі до переговорів, заявили, що росія планує брати участь у мирному саміті за двох умов - Захід перестає постачати зброю Україні та скасування нашою владою законодавчої заборони на переговори з рф
Xenon
 
Повідомлень: 4364
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:54

  Ой+ написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

І помножити рейтинг на 0.


Залужний пішов в політику. Як мінімум восени 2023.
Як для політика,- це чудовий варіант.
vt313
 
Повідомлень: 377
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:55

  ЛАД написав:vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
одну конкретную войну. И не психологией, а фобиями которые ближе к психиатрии.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22379
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 70827083708470857086>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, vt313 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 6271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 572813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1838)
09.03.2024 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.