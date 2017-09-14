vitaliiangel написав:

andrijk777 написав: Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче. Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче.

Сейчас добавились фобии

Поэтому Навальный и стал опасен

ага не хочет. а сво это что?что утопят весь ЧФ, разобьют нефтепереработку и уничтожат боевую авиацию. ЛАД ночью писал, что любой диктатор боится поражения, потому что его власть держится на вере в его непобедимость. Вы где-то видите непобедимость? её даже Z-патриоты не видят.- рушится главный миф о путене.То что путен иррационален знает каждая собака, я тут Америку не открыл, просто объяснил откуда идёт эта иррациональность. Любой человек с фобиями иррационален. Фобии заставляют делать глупые и бессмысленные поступки. Но человек с фобиями в них видит смысл. Обоснование додумывается уже потом. Если цель сво "защита донбасса" что русня делала в Буче? где Донбасс, а где буча. Ну и т.д. нелогичного очень много.