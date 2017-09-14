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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:36
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
Але якщо пригод не хочеться, то краще вбити Навального. Думаю путін пригод не хоче.
ага не хочет. а сво это что? Сейчас добавились фобии
что утопят весь ЧФ, разобьют нефтепереработку и уничтожат боевую авиацию. ЛАД ночью писал, что любой диктатор боится поражения, потому что его власть держится на вере в его непобедимость. Вы где-то видите непобедимость? её даже Z-патриоты не видят. Поэтому Навальный и стал опасен
- рушится главный миф о путене.
То что путен иррационален знает каждая собака, я тут Америку не открыл, просто объяснил откуда идёт эта иррациональность. Любой человек с фобиями иррационален. Фобии заставляют делать глупые и бессмысленные поступки. Но человек с фобиями в них видит смысл. Обоснование додумывается уже потом. Если цель сво "защита донбасса" что русня делала в Буче? где Донбасс, а где буча. Ну и т.д. нелогичного очень много.
Поэтому надо делать так, чтобы боялись его
. Боялись даже пикнуть. Как было при НКВД и гестапо.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:38
vt313 написав: andrijk777 написав:
СВО це не пригода.
СВО вже дала конкретний результат - захват нових територій.
А то у москалів мало територій.
Не бывает - много денег, много власти, много территорий...
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ЛАД
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:39
ЛАД написав:
Поэтому надо делать так, чтобы боялись его. Боялись даже пикнуть. Как было при НКВД и гестапо.
на мой взгляд это и есть причина войны.
ЛАД написав:
Не бывает - много денег, много власти, много территорий...
с такой логикой Херсоны не отдают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 бер, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:41
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
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Бетон
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:46
andrijk777 написав:
.............
СВО це не пригода.
СВО вже дала конкретний результат - захват нових територій.
Може "знает каждая собака", але я вважаю що він раціональний. Просто в нього "раціональність" не така як у 99% людей.
Вполне рационален. Но просчёты бывают и у рациональных людей.
Выбор войны был, по-видимому, ошибочен. Но посмотрим.vitaliiangel
, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:49
Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
І помножити рейтинг на 0.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:50
Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Люди знают эту историю из СМИ.
А зачем Залужный едет послом в Британию?
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vt313
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:50
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:54
Ой+ написав: Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
І помножити рейтинг на 0.
Залужний пішов в політику. Як мінімум восени 2023.
Як для політика,- це чудовий варіант.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 17:55
ЛАД написав:
vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
одну конкретную войну. И не психологией, а фобиями которые ближе к психиатрии.
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