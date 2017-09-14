22 февраля 2022 Борис Вишневский: Бессмысленно анализировать это с помощью рациональных аргументов. У Путина вообще иррациональное сознание, он действительно живет в придуманном мире, в изобретенной им самим осажденной крепости, где снаружи враги, а внутри предатели и "пятая колонна". Псевдоисторический бред, которым была наполнена его речь, не имеет ни малейшего отношения к реальным событиям. Кстати, обратите внимание, он ни разу за эту речь не произнес такие слова, как "право", "закон", "международный договор", хотя и его подпись стоит под договорами, которые гарантируют территориальную целостность Украины в международно признаваемых границах. Это никто не денонсировал, это все обязаны соблюдать, но все это растоптано, как ничего не значащие бумажки.



Что он имел в виду под декоммунизацией? Думаю, это всего лишь фигура речи. Конечно, его выступление – это пролог к возможной войне. Он видит себя, как я опасаюсь, новым Сталиным, который вместе с Черчиллем и Рузвельтом сидит и делит мир на сферы влияния. Он считает, что при военном столкновении Запад не придет реально на помощь Украине, а значит, можно и дальше угрожать войной, вести любые, в том числе и силовые действия, потому что они слабаки, они все равно отступят, не решатся, они, как вчера говорил Медведев на Совете безопасности, придут и начнут просить переговоров, и все вернется к прежнему состоянию. Я благодарен за показ этого заседания, потому что мы реально увидели, люди какого интеллектуального уровня, каких способностей и с каким характером управляют страной.