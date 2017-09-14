RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7083708470857086>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:56

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
одну конкретную войну. И не психологией, а фобиями которые ближе к психиатрии.

Ты так часто заговорил о страхах ...

А чего ты начал бояться ? ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9256
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 17:58

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Люди часто "думают" то, что читают.
А эту причину называют все, кому не лень. В т.ч. и "авторитетные" издания.
Сегодня утром Xenon давал ссылку на ЗН. Вот ещё одна оттуда же с глубокомысленными рассуждениями на ровном месте - https://zn.ua/ukr/POLITICS/londonski-kanikuli-henerala-zaluzhnoho.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:00

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
одну конкретную войну. И не психологией, а фобиями которые ближе к психиатрии.

Чем эта война лучше/хуже других?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:01

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:vitaliiangel, похоже, склонен всё (в т.ч. и войны) объяснять психологией, а это не так. Хотя роль личности, конечно, есть.
одну конкретную войну. И не психологией, а фобиями которые ближе к психиатрии.

Чем эта война лучше/хуже других?

я другие не изучал)
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22379
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:02

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Чем эта война лучше/хуже других?

я другие не изучал)

Плохо в школе учился ?

Сакральную Великую Отечественную не изучал ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9256
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:04

  vitaliiangel написав:То что путен иррационален знает каждая собака


Как Вы можете утверждать про его рациональность или иррациональность если думаю Вы лично с ним не знакомы и между Вами и ним лежит армия советников, пиарщиков, пресс секретарей, консультантов, исполняющих приказы военных и оправдывающих их действия имиджмейкеров и прочих соловьевых - через чьи руки собственно и проходит информация приводя к банальному испорченному телефону.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 989
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:07

  ЛАД написав:
  vt313 написав:
  andrijk777 написав:СВО це не пригода.
СВО вже дала конкретний результат - захват нових територій.


А то у москалів мало територій. :D

Не бывает - много денег, много власти, много территорий...


В целом, да.
Но эти территории достаются ценой потери больших денег и большой власти.
vt313
 
Повідомлень: 377
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:08

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Люди часто "думают" то, что читают.
А эту причину называют все, кому не лень. В т.ч. и "авторитетные" издания.
Сегодня утром Xenon давал ссылку на ЗН. Вот ещё одна оттуда же с глубокомысленными рассуждениями на ровном месте - https://zn.ua/ukr/POLITICS/londonski-kanikuli-henerala-zaluzhnoho.html

не сподобався висновок? :D
Але сьогодні, на жаль, твердо ми знаємо лише одне: Валерій Залужний і два десятки офіцерів із його команди, з їхнім досвідом, помилками та перемогами системі не потрібні. Найочевиднішим під час війни було б використати цих людей для перемоги, але вони не потрібні, оскільки не припали до вподоби. Як виявилися непотрібними державі тисячі компетентних людей.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5494
З нами з: 29.09.19
Подякував: 562 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:11

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Люди часто "думают" то, что читают.

А "читають" те що думають. :D :D
Чому люди вірили Зе що війни не буде? Тому що самі так думали і "хотіли так думати".

Тому і самі СМІ("блогери") пишуть/говорять те що хочуть люди!
Важко сказати що первинне - думання чи читання в демократичному суспільстві.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:12

  katso написав:
  vitaliiangel написав:То что путен иррационален знает каждая собака


Как Вы можете утверждать про его рациональность или иррациональность

я?
https://www.svoboda.org/a/putin-v-kletk ... 40669.html
https://uatv.ua/putin-irratsionalno-mys ... -podolyak/
https://belsat.eu/ru/news/18-06-2022-pu ... ry-rossii/
https://nv.ua/world/geopolitics/vitaliy ... 06134.html
https://uanews.net/ru/post/346367
https://24tv.ua/ru/putin-dejstvuet-irra ... a_n1851630
https://antikor.com.ua/ru/articles/1122 ... agressiven
https://dumskaya.net/post/v-chem-prichi ... ya/author/
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 5/7134675/
https://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%BE%D1%8 ... a-17646910
https://www.svoboda.org/a/ot-nego-otval ... 16512.html
и еще 100 тысяч источников.
кстати последняя ссылка очень интересная, люди 22.02.22 пытаются предугадать что будет делать путин. Какая вам ещё нужна иррациональность, если лидер ядерной державы настолько непредсказуем.
22 февраля 2022 Борис Вишневский: Бессмысленно анализировать это с помощью рациональных аргументов. У Путина вообще иррациональное сознание, он действительно живет в придуманном мире, в изобретенной им самим осажденной крепости, где снаружи враги, а внутри предатели и "пятая колонна". Псевдоисторический бред, которым была наполнена его речь, не имеет ни малейшего отношения к реальным событиям. Кстати, обратите внимание, он ни разу за эту речь не произнес такие слова, как "право", "закон", "международный договор", хотя и его подпись стоит под договорами, которые гарантируют территориальную целостность Украины в международно признаваемых границах. Это никто не денонсировал, это все обязаны соблюдать, но все это растоптано, как ничего не значащие бумажки.

Что он имел в виду под декоммунизацией? Думаю, это всего лишь фигура речи. Конечно, его выступление – это пролог к возможной войне. Он видит себя, как я опасаюсь, новым Сталиным, который вместе с Черчиллем и Рузвельтом сидит и делит мир на сферы влияния. Он считает, что при военном столкновении Запад не придет реально на помощь Украине, а значит, можно и дальше угрожать войной, вести любые, в том числе и силовые действия, потому что они слабаки, они все равно отступят, не решатся, они, как вчера говорил Медведев на Совете безопасности, придут и начнут просить переговоров, и все вернется к прежнему состоянию. Я благодарен за показ этого заседания, потому что мы реально увидели, люди какого интеллектуального уровня, каких способностей и с каким характером управляют страной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 18:39, всього редагувалось 7 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22379
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7083708470857086>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, vt313 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 6271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 572813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1838)
09.03.2024 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.