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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:24
andrijk777 написав: ЛАД написав: Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Люди часто "думают" то, что читают.
А "читають" те що думають.
Чому люди вірили Зе що війни не буде? Тому що самі так думали і "хотіли так думати".
Тому і самі СМІ("блогери") пишуть/говорятТ-ь те що хочуть люди!
Важко сказати що первинне - думання чи читання в демократичному суспільстві.
Не поэтому.
Я давно не верю словам политиков. В т.ч. и Зеленского.
Вполне можно было слушать не Зеленского, а Байдена и др. западных политиков. Меня друзья из Германии спрашивали, будет ли война, они были встревожены. Я уверял, что нет. Это был мой просчёт. Уже писал, слишком надеялся на то, что руководитель крупной страны должен быть более адекватным. Ошибся. Оправдать можно только тем, что мы уже давно не РФ и я не чувствовал обстановку там. Всякие РТ-1, Соловьёва и рашатудеи не смотрел и не слушал.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:26
vitaliiangel написав:
я другие не изучал)
Историю пишут победители.
Но, со временем, им это надоедает.
Вот после этого можно эту историю изучать.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:41
Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
І для кого він загроза?
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