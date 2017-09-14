RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7083708470857086
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:24

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Люди часто "думают" то, что читают.

А "читають" те що думають. :D :D
Чому люди вірили Зе що війни не буде? Тому що самі так думали і "хотіли так думати".

Тому і самі СМІ("блогери") пишуть/говорятТ-ь те що хочуть люди!
Важко сказати що первинне - думання чи читання в демократичному суспільстві.

Не поэтому.
Я давно не верю словам политиков. В т.ч. и Зеленского.
Вполне можно было слушать не Зеленского, а Байдена и др. западных политиков. Меня друзья из Германии спрашивали, будет ли война, они были встревожены. Я уверял, что нет. Это был мой просчёт. Уже писал, слишком надеялся на то, что руководитель крупной страны должен быть более адекватным. Ошибся. Оправдать можно только тем, что мы уже давно не РФ и я не чувствовал обстановку там. Всякие РТ-1, Соловьёва и рашатудеи не смотрел и не слушал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28217
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:26

  vitaliiangel написав:я другие не изучал)


Историю пишут победители. :(
Но, со временем, им это надоедает.
Вот после этого можно эту историю изучать. :D
vt313
 
Повідомлень: 377
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:41

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
І для кого він загроза?
d44
 
Повідомлень: 208
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7083708470857086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, vt313 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 6271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 572813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1838)
09.03.2024 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.