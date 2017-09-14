Додано: Суб 09 бер, 2024 18:48

andrijk777

Ще раз. Розмежовуйте путіна(+його друганів) і їх(всіх інших).

Це все роблять вони, а не путін!!! Вони це роблять щоб втриматись на своїх теплих мітечках, щоб получати зарплати, премії, щоб піднятись по службі і т.д.

Це не ініціатива знизу. Це бажання догодити шефу. За це точно не покарають, але за це можливо нагородять.

Так путин оказывается пушистый зайчонка , а окружение сволочи ..... (пипец)



ЛАД- 19 сообщений (ночные не считал )



Я давно не верю словам политиков. В т.ч. и Зеленского.

Вполне можно было слушать не Зеленского, а Байдена и др. западных политиков. Меня друзья из Германии спрашивали, будет ли война, они были встревожены. Я уверял, что нет. Это был мой просчёт. Уже писал, слишком надеялся на то, что руководитель крупной страны должен быть более адекватным. Ошибся. Оправдать можно только тем, что мы уже давно не РФ и я не чувствовал обстановку там. ( у вас никакой мании нет ?)



виталька с ангелом -14 сообщений (особо впечатлило рассуждение о психологах и психиатрах , гениально )



Даже страшно в полемику вступать . Дай вам Господь здоровья .