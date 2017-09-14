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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7084708570867087>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:24

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Люди часто "думают" то, что читают.

А "читають" те що думають. :D :D
Чому люди вірили Зе що війни не буде? Тому що самі так думали і "хотіли так думати".

Тому і самі СМІ("блогери") пишуть/говорятТ-ь те що хочуть люди!
Важко сказати що первинне - думання чи читання в демократичному суспільстві.

Не поэтому.
Я давно не верю словам политиков. В т.ч. и Зеленского.
Вполне можно было слушать не Зеленского, а Байдена и др. западных политиков. Меня друзья из Германии спрашивали, будет ли война, они были встревожены. Я уверял, что нет. Это был мой просчёт. Уже писал, слишком надеялся на то, что руководитель крупной страны должен быть более адекватным. Ошибся. Оправдать можно только тем, что мы уже давно не РФ и я не чувствовал обстановку там. Всякие РТ-1, Соловьёва и рашатудеи не смотрел и не слушал.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:26

  vitaliiangel написав:я другие не изучал)


Историю пишут победители. :(
Но, со временем, им это надоедает.
Вот после этого можно эту историю изучать. :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:41

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
І для кого він загроза?
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777
Ще раз. Розмежовуйте путіна(+його друганів) і їх(всіх інших).
Це все роблять вони, а не путін!!! Вони це роблять щоб втриматись на своїх теплих мітечках, щоб получати зарплати, премії, щоб піднятись по службі і т.д.
Це не ініціатива знизу. Це бажання догодити шефу. За це точно не покарають, але за це можливо нагородять.
Так путин оказывается пушистый зайчонка , а окружение сволочи ..... (пипец)

ЛАД- 19 сообщений (ночные не считал )

Я давно не верю словам политиков. В т.ч. и Зеленского.
Вполне можно было слушать не Зеленского, а Байдена и др. западных политиков. Меня друзья из Германии спрашивали, будет ли война, они были встревожены. Я уверял, что нет. Это был мой просчёт. Уже писал, слишком надеялся на то, что руководитель крупной страны должен быть более адекватным. Ошибся. Оправдать можно только тем, что мы уже давно не РФ и я не чувствовал обстановку там. ( у вас никакой мании нет ?)

виталька с ангелом -14 сообщений (особо впечатлило рассуждение о психологах и психиатрах , гениально )

Даже страшно в полемику вступать . Дай вам Господь здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:53

холява , сообщения то я считаю, то мой хлеб))
Но вообще да, попытка понять логику питуна на весь день)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:53

холява Могу порекомендовать ветки где годами ноль сообщений, может это вас успокоит? Генералы ВСУ торгуют оружием там у вас гарантированно ни к кому претензий не возникнет.

Сверхценные идеи занимают в сознании доминирующее положение и воспринимаются самим человеком как вполне обоснованные. В отличие от бреда, Сверхценные идеи всегда имеет под собой реальные факты, которые переоцениваются, сверхоцениваются
тот кто считает чужие сообщения занимается их сверхоценкой. Один из признаков психопатических состояний. подробнее здесь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D1%8F
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 19:24, всього редагувалось 6 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:01

  ЛАД написав:"загнати під плінтус" это как раз в духе "европейской демократии"?
Или, может, как раз в духе так любимого Вами "совка"?
Європейські демократи чудово загнали під плінтус любителів все рівномірно розділити ... і саме тому живуть не боячись різних педераційників.

А от не всьо так однозначники

Постійно годують тілами своїх дітей різних лідорів націй....

Так для розуміння різниці між способами заганняння під плінтус
Совки - не можеш навчимо , не хочеш - змусимо...
Так звана примусова ідеологія....
Проблема реалізації цієї ідеології заключалась в тому що всі були однаково бідні
По тій простій причині, що багатих знищували , а всім остальним вводили правила...
Так от - правила були орієнтовані на нижню частину , бо коли не можуть виконувати всі - то не вистарчить сил примусу.
Але якщо орієнтація на нижню , то ті хто МІГ в РАЗИ більше - ті робили на 10% більше чим вискакували з під тиску...
Суспільство було практично однорідним але бідним.

Мотиваційна ідеологія
Кожен може робити все що зможе, але відповідати за результати він буде мам.
Таким чином, середня швидкість розвитку цього суспільства була вищою бо
Були люмпени ,яким дали можливість бомжувати і померти в коробці з під телевізора..їх було десь 1-2%...але вони практично нікого не цікавили
Всі інші тягнулись до групи яка попереду...
Проблема такого розвитку - зявлялась дуже велика різниця між тими хто зверху і тими хто знизу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:04

vitaliiangel ,
а считать чужие сообщения так же умно, как нюхать чужие носки.


Просто по 30-40 дней не меняные…. Тут и не хочешь, так слышишь запах..
Чего тебя сегодня со всех сторон шмагают??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:17

  Hotab написав:холява , сообщения то я считаю, то мой хлеб))
Но вообще да, попытка понять логику питуна на весь день)))


Вітаю . Та щось в мене неспрацювало в голові .Псіханул , Вибачьте .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:33

vitaliiangel

Вы знаете , я иногда пытаюсь понять логику пишущего человека .Тем более много пишущего .
Ведь написанное можно анализировать на протяжении долгого времени .Собирать анамнез, так сказать .
Легко читаются "фобии ",проблемы и многое другое .(ну вы как психолог знаете )
НО !!!
НО !!! Физиологию еще никто не отменял .
Некоторые Процессы в организме здорового человека идут в независимости от его желаний .
И это не нюхать что то с испорченным запахом ......
И тут у меня иногда возникают такие подозрения , что некоторые это не понимают и от этого страдают .
Извините за витиеватость мыслей .
холява
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  #<1 ... 7084708570867087>
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