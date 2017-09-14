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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 19:35
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: Bobua написав:
Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...
В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит
вы оба жжёте. Чужие территории в 21 веке не нужны никому (разве что с ископаемыми которые легко добыть). А проблем оставшихся с совка что в Донецке, что во Львове хватает. Поэтому никто нас с таким багажом ни в какое ЕС не возьмёт, Украина слишком большая чтобы нас проглотить.
Хотели бы взять
1) взяли бы в 2014
2) давали бы оружия с избытком чтобы отбиться.
Это как невеста на которую наехал сосед, неужели вы не заступитесь? И наоборот, зачем заступаться, если жениться вы не собираетесь.
Не території важливі.
А фронт. Де можна вкопатись і потренуватись.
Де можна перевірити як довго і як успішно війська здатні працювати до ротацій.
Хоча, можливо, їй треба копати вже на сході балт.країн.
Чи краще спочатку потренуватись у нас?
Ви б як робили, якби були керівниками Зах.Світу?
Байден таке цікаве слово нині сказав. bipartisan
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Додано: Суб 09 бер, 2024 19:42
холява написав:
...... Дай вам Господь здоровья .
И Вам тоже.
А также всем форумчанам и не только.
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ЛАД
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Додано: Суб 09 бер, 2024 19:43
ув холява психологи НЕ АНАЛИЗИРУЮТ чужие мысли.
для этого есть поступки.
1. на форуме много веток, но вы выбираете самую активную
2. ЗАЧЕМ-ТО считаете количество сообщений
3. публикуете ваши расчёты
п. 3 противоречит правилам форума (оффтоп) а п.2 - здравому смыслу (мне было бы жалко мозговых усилий считать ваши или хотаба сообщения).
Вы неглупый человек и выводы сделать в состоянии.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 бер, 2024 19:54
ЛАД написав:
Израиль и Мариуполь, как говорят в Одессе, 2 большие разницы.
"Некоторые чиновники в Израиле" могли предотвратить
резню, причём достаточно легко и просто.
Что должны были делать чиновники в Украине?
Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
Призвать население к эвакуации? Какие города?
Мариуполь? Харьков? Сумы? Чернигов? Херсон?
И куда?
На западную Украину? И где там среди зимы разместить миллионы людей? Да и люди сами не поехали бы, если просто сказать об угрозе нападения. Что именно будет захвачено, никто не знал и предсказать не мог.
И второе.
Вы обвиняете одного
чиновника. Но он не один, а я не слышал таких предупреждений ни от кого - ни от военных, ни от гражданских. В т.ч. и от оппозиции.
Так что если Вы выдвигаете обвинение одному чиновнику (понятно какому), то Вы должны в том же обвинить и многих других, в т.ч. и оппозиционных. Что, тот же По не знал о "разведданных от западных спецслужб"?
Отвечаю
Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.
А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь
У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:03
Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:05
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
дай ссылку кто скупает недвижимость в авдеевке и цены. Неужели трудно догадаться, разрушают для того чтобы потом вернуть разрушенное и разграбленное. А не для себя.
Херсон зрівняли з землею? Чи мін пожаліли? Чи ще чогось?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:08
Bobua написав:
Ви б як робили, якби були керівниками Зах.Світу?
я бы собрал всех лидеров ЕС и сказал: "выбираем, мы либо вмешиваемся единым фронтом, либо морозимся. Украина одна эту войну не выиграет. Слишком отличаются ресурсы". Помогать и перестать а также помогать недостаточно означает "морозимся".
Bobua написав:
Херсон зрівняли з землею? Чи мін пожаліли? Чи ще чогось?
вспомнили царя Гороха. С момента отхода от Херсона у русских уже 3 раза поменялись "цели СВО". Очевидно Херсон разрушать не хотели, так как в планах отходить на ЛБ не было. И отходили впопыхах, кто пешком, кто на резиновой лодке. Бросив какие-то документы и что-то ещё. Теперь план разрушать постепенно города донецкой агломерации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 бер, 2024 20:16, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:08
тим, хто лякає втратою Харкова, Одеси, Дніпра
Наступление на Харьков...
Наступление на Сумы...
Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...
Давайте объясню вам на примере Авдеевки.
В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:
- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;
- 10 тысяч тел в резерве;
- более 450 танков (не менее 100 в резерве);
- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);
- около 1200 единиц ствольной артиллерии;
- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).
Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?
Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.
Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.
И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.
Олександ Коваленко, zloyodessit
читайте правильних аналітиків
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:11
Ukrainian написав: Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).
Так это оказывается Залужный у нас в прошлом году рассказывал налево и направо про наступ.Можно пару ссылок где именно он это делает?
Просто я реально не в курсе что это именно он делал.
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