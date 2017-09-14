Наступление на Харьков...



Наступление на Сумы...



Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...



Давайте объясню вам на примере Авдеевки.



В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:



- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;

- 10 тысяч тел в резерве;

- более 450 танков (не менее 100 в резерве);

- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);

- около 1200 единиц ствольной артиллерии;

- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).



Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?



Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.



Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.



И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.