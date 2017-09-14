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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70857086708770887089>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:35

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  Bobua написав:Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...

В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит

вы оба жжёте. Чужие территории в 21 веке не нужны никому (разве что с ископаемыми которые легко добыть). А проблем оставшихся с совка что в Донецке, что во Львове хватает. Поэтому никто нас с таким багажом ни в какое ЕС не возьмёт, Украина слишком большая чтобы нас проглотить.

Хотели бы взять
1) взяли бы в 2014
2) давали бы оружия с избытком чтобы отбиться.

Это как невеста на которую наехал сосед, неужели вы не заступитесь? И наоборот, зачем заступаться, если жениться вы не собираетесь.


Не території важливі.
А фронт. Де можна вкопатись і потренуватись.
Де можна перевірити як довго і як успішно війська здатні працювати до ротацій.

Хоча, можливо, їй треба копати вже на сході балт.країн.
Чи краще спочатку потренуватись у нас?
Ви б як робили, якби були керівниками Зах.Світу?

Байден таке цікаве слово нині сказав. bipartisan
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:42

  холява написав:...... Дай вам Господь здоровья .

И Вам тоже.
А также всем форумчанам и не только.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:43

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:54

  ЛАД написав:Израиль и Мариуполь, как говорят в Одессе, 2 большие разницы.
"Некоторые чиновники в Израиле" могли предотвратить резню, причём достаточно легко и просто.
Что должны были делать чиновники в Украине?
Предотвратить нападение и не допустить захвата территорий? Надеюсь, вы не будете утверждать, что это было возможно.
Призвать население к эвакуации? Какие города?
Мариуполь? Харьков? Сумы? Чернигов? Херсон?
И куда?
На западную Украину? И где там среди зимы разместить миллионы людей? Да и люди сами не поехали бы, если просто сказать об угрозе нападения. Что именно будет захвачено, никто не знал и предсказать не мог.
И второе.
Вы обвиняете одного чиновника. Но он не один, а я не слышал таких предупреждений ни от кого - ни от военных, ни от гражданских. В т.ч. и от оппозиции.
Так что если Вы выдвигаете обвинение одному чиновнику (понятно какому), то Вы должны в том же обвинить и многих других, в т.ч. и оппозиционных. Что, тот же По не знал о "разведданных от западных спецслужб"?

Отвечаю
Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.

А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь

У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:03

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:05

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных

дай ссылку кто скупает недвижимость в авдеевке и цены. Неужели трудно догадаться, разрушают для того чтобы потом вернуть разрушенное и разграбленное. А не для себя.


Херсон зрівняли з землею? Чи мін пожаліли? Чи ще чогось?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:08

  Bobua написав:Ви б як робили, якби були керівниками Зах.Світу?
  vitaliiangel написав:Это как невеста на которую наехал сосед, неужели вы не заступитесь? И наоборот, зачем заступаться, если жениться вы не собираетесь.
я бы собрал всех лидеров ЕС и сказал: "выбираем, мы либо вмешиваемся единым фронтом, либо морозимся. Украина одна эту войну не выиграет. Слишком отличаются ресурсы". Помогать и перестать а также помогать недостаточно означает "морозимся".
  Bobua написав:Херсон зрівняли з землею? Чи мін пожаліли? Чи ще чогось?
вспомнили царя Гороха. С момента отхода от Херсона у русских уже 3 раза поменялись "цели СВО". Очевидно Херсон разрушать не хотели, так как в планах отходить на ЛБ не было. И отходили впопыхах, кто пешком, кто на резиновой лодке. Бросив какие-то документы и что-то ещё. Теперь план разрушать постепенно города донецкой агломерации.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 20:55, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тим, хто лякає втратою Харкова, Одеси, Дніпра
Наступление на Харьков...

Наступление на Сумы...

Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...

Давайте объясню вам на примере Авдеевки.

В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;
- 10 тысяч тел в резерве;
- более 450 танков (не менее 100 в резерве);
- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);
- около 1200 единиц ствольной артиллерии;
- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?

Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.

Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.

И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.

Олександ Коваленко, zloyodessit
читайте правильних аналітиків 8) .
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:11

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).


Так это оказывается Залужный у нас в прошлом году рассказывал налево и направо про наступ.Можно пару ссылок где именно он это делает?

Просто я реально не в курсе что это именно он делал.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:28

  Shaman написав:тим, хто лякає втратою Харкова, Одеси, Дніпра
Наступление на Харьков...

Наступление на Сумы...

Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...

Давайте объясню вам на примере Авдеевки.

В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;
- 10 тысяч тел в резерве;
- более 450 танков (не менее 100 в резерве);
- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);
- около 1200 единиц ствольной артиллерии;
- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?

Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.

Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.

И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.

Олександ Коваленко, zloyodessit
читайте правильних аналітиків 8) .

Харьків не обов’язково захоплювати в лоб, досить оточити і взяти під контроль лінії постачання.
Ukrainian
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