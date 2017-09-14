Додано: Суб 09 бер, 2024 21:28

Shaman написав: читаємо вище, скільки потрібно ресурсів для його оточення... читаємо вище, скільки потрібно ресурсів для його оточення...

Ну, наприклад, про Суми можна посперечатися. Місто майже на кордоні і тут все залежить не від того у кого скільки війск, а від того кому скільки і звідти треба перекинути війська. І на скільки це перекидання оголить фронт. А що до вуличних боїв, то от я пам'ятаю повністю пустий АТБ з єдиною полицею з продуктами, це була червона ікра. Місяць райцентр (оточений селами) харчувався запасами круп, шаровим молоком з ферми та яйцями. І при бажанні москалі могли і це перекрити і через тиждень нікого б не треба було перемагати. Ну це я ще не згадую про збіжавших ментів та владу, а коли менти повернулися, то то були молоді курсанти без зброї, більшість дівчат... Це я не до того, що буде хана, зрада та намкапець. Це я про те, що Коваленко останній рік вже не вартий читання. Він на Аристовича чимось схожий.