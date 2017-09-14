Shaman написав:тим, хто лякає втратою Харкова, Одеси, Дніпра
Наступление на Харьков...
Наступление на Сумы...
Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...
Давайте объясню вам на примере Авдеевки.
В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:
- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел; - 10 тысяч тел в резерве; - более 450 танков (не менее 100 в резерве); - более 1300 ББМ (более 200 в резерве); - около 1200 единиц ствольной артиллерии; - до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).
Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?
Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.
Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.
И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.
Я колись жартував Підприємець Порошенко , довів Президенту Порошенко , що в Україні навіть бізнес Президента не може існувати без офшорів... Сьогодні ситуація ще сильніше погіршилась Де Головнокомандуючого НЕ МОЖНА звільнити з лав ЗСУ...без висновку ВЛК А всі висновки ВЛК після 2022 року згідно з наказом Верховного Головнокомандуючого - підлягають перевірці... Починаю переживати , щоб ми знову не залишились без Посла в Англії + щоб пан Залужний з паном Шапталою не був признаний дезертиром...
Безмозгла атаку вже почала і вимагає оприлюднити висновок ВЛК....
hume написав:Отвечаю Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.
А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь
У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.
24.02 2022 москали нанесли ракетно-бомбовый удар по всем базам. И ракеты пришли в цель. Большинство соединений вышли из под удара за время "от пуска до прихода". Но не все. Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Shaman написав:читаємо вище, скільки потрібно ресурсів для його оточення...
Ну, наприклад, про Суми можна посперечатися. Місто майже на кордоні і тут все залежить не від того у кого скільки війск, а від того кому скільки і звідти треба перекинути війська. І на скільки це перекидання оголить фронт. А що до вуличних боїв, то от я пам'ятаю повністю пустий АТБ з єдиною полицею з продуктами, це була червона ікра . Місяць райцентр (оточений селами) харчувався запасами круп, шаровим молоком з ферми та яйцями. І при бажанні москалі могли і це перекрити і через тиждень нікого б не треба було перемагати. Ну це я ще не згадую про збіжавших ментів та владу, а коли менти повернулися, то то були молоді курсанти без зброї, більшість дівчат... Це я не до того, що буде хана, зрада та намкапець. Це я про те, що Коваленко останній рік вже не вартий читання. Він на Аристовича чимось схожий.
Востаннє редагувалось d44 в Суб 09 бер, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
vt313 написав:Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації. Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію... Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.
Дуже цікаво. У Вас є доступ до наказів Генштабу? Думаю, що ні. Якщо більшість вийшли, то наказ, загальний, таки був.
1 Якби в мене був доступ - я б готував позов а не тут з Вами сперичався 2 При цьому, в мене є( мається на увазі у вільному доступі) заявки такого собі Зеленського , який закликав не вірити Заходу і збиратись на шашлики А також заявки цього ж Зеленського , про те що у випадку ОГОЛОШЕННЯ ним попередження про можливий напад і заклик до евакуації населення- Україна втратить скількісь мільярдів доларів і тисняву населення.
Тому два питання Перше - так ми втратили ці мільярди чи зберегли Друге - так ми втратили приблизно сотню тисяч цивільних ?
А так в принципі Ви праві... Для друзів - все Для ворогів - Закон. ПС Маленьке уточнення Про більшість яка вийшла - ви кого мали на увазі? голів СБУ з прокурорами?
❗️В Україні з'являться окремі загони засуджених, – міністр юстиції Малюська. Наступного тижня законопроект про мобілізацію ув'язнених зареєструють у ВР. Не всі командири готові брати до себе зеків, тому, скоріше за все, це будуть окремі загони.
budivelnik написав:Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації. Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію... Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.
Я аж неяк не фанат Зеленського, але 22-23 лютого 2022 в небі Закарпатської області було більше польотів (переважно вертольотів) ніж за всі попередні роки незалежності. Все ж частину техніки пробували передислокувати. Але це звісно не нівелює інші кричущі проколи