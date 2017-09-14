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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7086708770887089>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:31

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:тим, хто лякає втратою Харкова, Одеси, Дніпра
Наступление на Харьков...

Наступление на Сумы...

Форсирование Днепра, захват Херсона, наступление на Николаев и Одессу...

Давайте объясню вам на примере Авдеевки.

В ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

- от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;
- 10 тысяч тел в резерве;
- более 450 танков (не менее 100 в резерве);
- более 1300 ББМ (более 200 в резерве);
- около 1200 единиц ствольной артиллерии;
- до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

Из этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? На Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?

Для таких городов как Сумы и Харьков РОВ необходимо сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тыс тел, с задачей хотя бы окружения города и совершенно отдельной фазой, с отдельными ресурсами для городских боёв.

Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход к Одессе это задача не менее чем миллионной группировки, при условии отсутствия увязания в городских боях, требующих ещё большего ресурса.

И при всём при этом я говорю именно о пехотной компоненте - людском ресурсе, которого в таком количестве у россиян в наличие нет и вряд ли будет. Тянуть двухмиллионную группировку их мобсистема неспособна. Механизированная компонента в таком количестве у РОВ, для выполнения таких задач в настоящее время и вовсе недостижима.

Олександ Коваленко, zloyodessit
читайте правильних аналітиків 8) .

Харьків не обов’язково захоплювати в лоб, досить оточити і взяти під контроль лінії постачання.

читаємо вище, скільки потрібно ресурсів для його оточення...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:51

Я колись жартував
Підприємець Порошенко , довів Президенту Порошенко , що в Україні навіть бізнес Президента не може існувати без офшорів...
Сьогодні ситуація ще сильніше погіршилась
Де Головнокомандуючого НЕ МОЖНА звільнити з лав ЗСУ...без висновку ВЛК
А всі висновки ВЛК після 2022 року згідно з наказом Верховного Головнокомандуючого - підлягають перевірці...
Починаю переживати , щоб ми знову не залишились без Посла в Англії + щоб пан Залужний з паном Шапталою не був признаний дезертиром...

Безмозгла атаку вже почала і вимагає оприлюднити висновок ВЛК....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:10

  hume написав:Отвечаю
Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.

А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь

У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.


24.02 2022 москали нанесли ракетно-бомбовый удар по всем базам. И ракеты пришли в цель.
Большинство соединений вышли из под удара за время "от пуска до прихода".
Но не все.
Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:14

  vt313 написав:Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.

Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...

Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:20

  budivelnik написав:
  vt313 написав:Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.

Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...

Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.


Дуже цікаво.
У Вас є доступ до наказів Генштабу? Думаю, що ні.

Якщо більшість вийшли, то наказ, загальний, таки був.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:24

❗️В Україні з'являться окремі загони засуджених, – міністр юстиції Малюська.


Наступного тижня законопроект про мобілізацію ув'язнених зареєструють у ВР. Не всі командири готові брати до себе зеків, тому, скоріше за все, це будуть окремі загони.

https://www.rbc.ua/rus/news/mobilizatsi ... 07360.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:28

  Shaman написав:читаємо вище, скільки потрібно ресурсів для його оточення...
Ну, наприклад, про Суми можна посперечатися. Місто майже на кордоні і тут все залежить не від того у кого скільки війск, а від того кому скільки і звідти треба перекинути війська. І на скільки це перекидання оголить фронт. А що до вуличних боїв, то от я пам'ятаю повністю пустий АТБ з єдиною полицею з продуктами, це була червона ікра :). Місяць райцентр (оточений селами) харчувався запасами круп, шаровим молоком з ферми та яйцями. І при бажанні москалі могли і це перекрити і через тиждень нікого б не треба було перемагати. Ну це я ще не згадую про збіжавших ментів та владу, а коли менти повернулися, то то були молоді курсанти без зброї, більшість дівчат... Це я не до того, що буде хана, зрада та намкапець. Це я про те, що Коваленко останній рік вже не вартий читання. Він на Аристовича чимось схожий.
Востаннє редагувалось d44 в Суб 09 бер, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:29

  vt313 написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.
Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...
Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.
Дуже цікаво.
У Вас є доступ до наказів Генштабу? Думаю, що ні.
Якщо більшість вийшли, то наказ, загальний, таки був.
1 Якби в мене був доступ - я б готував позов а не тут з Вами сперичався
2 При цьому, в мене є( мається на увазі у вільному доступі) заявки такого собі Зеленського , який закликав не вірити Заходу і збиратись на шашлики
А також заявки цього ж Зеленського , про те що у випадку ОГОЛОШЕННЯ ним попередження про можливий напад і заклик до евакуації населення- Україна втратить скількісь мільярдів доларів і тисняву населення.

Тому два питання
Перше - так ми втратили ці мільярди чи зберегли
Друге - так ми втратили приблизно сотню тисяч цивільних ?

А так в принципі Ви праві...
Для друзів - все
Для ворогів - Закон.
ПС
Маленьке уточнення
Про більшість яка вийшла - ви кого мали на увазі? голів СБУ з прокурорами?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:32

  Xenon написав:
❗️В Україні з'являться окремі загони засуджених, – міністр юстиції Малюська.
Наступного тижня законопроект про мобілізацію ув'язнених зареєструють у ВР. Не всі командири готові брати до себе зеків, тому, скоріше за все, це будуть окремі загони.
https://www.rbc.ua/rus/news/mobilizatsiya-zasudzhenih-malyuska-anonsuvav-1710007360.html
Так а навіщо винаходити велосипед?
У війну зеки і штрафники збирались в шрафбатах...якими керували штрафники офіцери....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.
Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...
Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.


Я аж неяк не фанат Зеленського, але 22-23 лютого 2022 в небі Закарпатської області було більше польотів (переважно вертольотів) ніж за всі попередні роки незалежності. Все ж частину техніки пробували передислокувати.
Але це звісно не нівелює інші кричущі проколи
Letusrock
 
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