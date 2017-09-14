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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7086708770887089
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41

  budivelnik написав:1 Якби в мене був доступ - я б готував позов а не тут з Вами сперичався


З приводу чого?
А якщо там є все, що особисто Ви вважаєте правильним, все одно позов? :D

Навіщо дискутувати про те, що ми не знаємо, зовсім.
vt313
 
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