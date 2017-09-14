RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7087708870897090>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41

  budivelnik написав:1 Якби в мене був доступ - я б готував позов а не тут з Вами сперичався


З приводу чого?
А якщо там є все, що особисто Ви вважаєте правильним, все одно позов? :D

Навіщо дискутувати про те, що ми не знаємо, зовсім.
vt313
 
Повідомлень: 380
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:09

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).

Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка.
А Залужный интервью давал крайне редко.
Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму
Кароч понятно всем.
"Все они станут послами, а люди - ослами"
Венедиктова проворовалась? Иди в послы.
Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 09 бер, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:10

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.
Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...
Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.


Я аж неяк не фанат Зеленського, але 22-23 лютого 2022 в небі Закарпатської області було більше польотів (переважно вертольотів) ніж за всі попередні роки незалежності. Все ж частину техніки пробували передислокувати.
Але це звісно не нівелює інші кричущі проколи

Знаем мы как на дискарь на западную летали на боевых вертолётах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:17

  budivelnik написав:Де Головнокомандуючого НЕ МОЖНА звільнити з лав ЗСУ...без висновку ВЛК
А всі висновки ВЛК після 2022 року згідно з наказом Верховного Головнокомандуючого - підлягають перевірці...
Починаю переживати , щоб ми знову не залишились без Посла в Англії + щоб пан Залужний з паном Шапталою не був признаний дезертиром...
Безмозгла атаку вже почала і вимагає оприлюднити висновок ВЛК....


Ну так чего он Безмозгла? Что она не так спрашивает? Простые вопросы требующие логичных ответов кроме как "не твое дело" - типа "так а почему солдата из армии уволить вообще никак нельзя потому что война - а Главкома можно?" и "а как так получается что с улицы медкомиссию проходят эпилептики а тут ее не прошел человек управлявший армией и наверное уж имевший собственного врача? То есть у нас армией управлял больной?" - витают в воздухе, вопрос просто кто не побоится их озвучить - ну явно это будет не ведушщий телемарафона - список не так велик - Безуглая и парочка уже выехавших ютуберов :wink: .

И кстати для самого Залужного это увольнение "по состоянию здоровья" тоже не сильно хорошо - легко могут обратить против него найдя условного солдата Иванова с таким же диагнозом и выводом "ограничено годен". Тут ему сделали медвежью услугу.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 991
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:22

katso ,
легко могут обратить против него найдя условного солдата Иванова с таким же диагнозом и выводом "ограничено годен". Тут ему сделали медвежью услугу.


Треба мед. наказ читати. Раніше був 402, зараз Хз..
Чимало діагнозів йде з формулюванням «індивідуальна оцінка». Тобто з одним і тим може бути і придатним, і ні. Це поле для корупції, але дійсно стан людини з одним і тим самим дівгнозом може бути дуже різним.
Hotab
 
Повідомлень: 11242
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП

пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй

головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:31

  vt313 написав:
  hume написав:Отвечаю
Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.

А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь

У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.


24.02 2022 москали нанесли ракетно-бомбовый удар по всем базам. И ракеты пришли в цель.
Большинство соединений вышли из под удара за время "от пуска до прихода".
Но не все.
Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?

Десятый раз отвечаю. Ребята 21 февраля 22 года были не в курсе что русские будут наступать.. там вообще печаль была, не буду рассказывать. Пздц, вы даже не представляете то количество, которое мы потеряли с ночи 21 на 23.
hume
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП

пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй

головне, це чесність та рівність. а і справедливість


Откровенно, я огорчён этими сообщениями, что Залужный и Шептала сбежали из армии через ВЛК. Вроде все по закону, но я вот не не такой крутой как Залужный, но сцепив зубы тяну лямку. Икона оказалось поддельной. Плохо. И вообще я сильно разочарован, потомки лихих Козаков, как тараканы бегут через Тису, командиры списываются по надуманным предлогам, массовое бегство от защиты Батькивщины. Червиво на душе.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20478
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:49

  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

Как вариант выход из военного министерства и лёгкий политический старт.
hume
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 27.12.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:49

  Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП

пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй

головне, це чесність та рівність. а і справедливість



Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.
serg1974
 
Повідомлень: 787
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7087708870897090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 6452
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 573152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.