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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 21:41
budivelnik написав:
1 Якби в мене був доступ - я б готував позов а не тут з Вами сперичався
З приводу чого?
А якщо там є все, що особисто Ви вважаєте правильним, все одно позов?
Навіщо дискутувати про те, що ми не знаємо, зовсім.
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vt313
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:09
Ukrainian написав: Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Доля Залужного була фактично вирішена після того як він почав роздавати інтерв’ю на ліво і на право. Розповідаючи про майбутній наступ в тому числі, та вказуючи скільки потрібно танків для успіху. Танки він отримав але успіху не було. Пишуть що він пішов в розріз з рекомендаціями діючих генералів НАТО (які інтерв’ю чомусь не дають).
Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка.
А Залужный интервью давал крайне редко.
Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму
Кароч понятно всем.
"Все они станут послами, а люди - ослами"
Венедиктова проворовалась? Иди в послы.
Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 09 бер, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:10
Letusrock написав: budivelnik написав:
Не віддав наказ про виведення ВСІХ частин з місць постійної дислокації.
Можна довго сперичатись про вірив/не вірив і мусів/не мусів за три місяці ДО ПОЧАТКУ обявити мобілізацію...
Але не вивести частини за 24 години... це питання яке буде стояти на одному з перших місць по закінченню війни.
Я аж неяк не фанат Зеленського, але 22-23 лютого 2022 в небі Закарпатської області було більше польотів (переважно вертольотів) ніж за всі попередні роки незалежності. Все ж частину техніки пробували передислокувати.
Але це звісно не нівелює інші кричущі проколи
Знаем мы как на дискарь на западную летали на боевых вертолётах
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:17
budivelnik написав:
Де Головнокомандуючого НЕ МОЖНА звільнити з лав ЗСУ...без висновку ВЛК
А всі висновки ВЛК після 2022 року згідно з наказом Верховного Головнокомандуючого - підлягають перевірці...
Починаю переживати , щоб ми знову не залишились без Посла в Англії + щоб пан Залужний з паном Шапталою не був признаний дезертиром...
Безмозгла атаку вже почала і вимагає оприлюднити висновок ВЛК....
Ну так чего он Безмозгла? Что она не так спрашивает? Простые вопросы требующие логичных ответов кроме как "не твое дело" - типа "так а почему солдата из армии уволить вообще никак нельзя потому что война - а Главкома можно?" и "а как так получается что с улицы медкомиссию проходят эпилептики а тут ее не прошел человек управлявший армией и наверное уж имевший собственного врача? То есть у нас армией управлял больной?" - витают в воздухе, вопрос просто кто не побоится их озвучить - ну явно это будет не ведушщий телемарафона - список не так велик - Безуглая и парочка уже выехавших ютуберов
.
И кстати для самого Залужного это увольнение "по состоянию здоровья" тоже не сильно хорошо - легко могут обратить против него найдя условного солдата Иванова с таким же диагнозом и выводом "ограничено годен". Тут ему сделали медвежью услугу.
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katso
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:22
katso
,
легко могут обратить против него найдя условного солдата Иванова с таким же диагнозом и выводом "ограничено годен". Тут ему сделали медвежью услугу.
Треба мед. наказ читати. Раніше був 402, зараз Хз..
Чимало діагнозів йде з формулюванням «індивідуальна оцінка». Тобто з одним і тим може бути і придатним, і ні. Це поле для корупції, але дійсно стан людини з одним і тим самим дівгнозом може бути дуже різним.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:25
Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
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Бетон
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:31
vt313 написав: hume написав:
Отвечаю
Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских, я этого никогда не прощу полупокеру в полукедах. Это даже не азовцы, взявшие бой в городе, по словам побратимов умершего их бригаду базировавшуюсяпод Мариком расстреливали как в тире.
А он продолжает нести муйню ни за что ни отвечая. Таков путь
У нас парламенско президентская республика в которой президент продавливает своё мнение и берет власти под свой недалёкий контроль, и мы, ожидаемо, пожинааем это управление.
24.02 2022 москали нанесли ракетно-бомбовый удар по всем базам. И ракеты пришли в цель.
Большинство соединений вышли из под удара за время "от пуска до прихода".
Но не все.
Что не сделал именно Зеленский в данном конкретном случае?
Десятый раз отвечаю. Ребята 21 февраля 22 года были не в курсе что русские будут наступать.. там вообще печаль была, не буду рассказывать. Пздц, вы даже не представляете то количество, которое мы потеряли с ночи 21 на 23.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:46
Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Откровенно, я огорчён этими сообщениями, что Залужный и Шептала сбежали из армии через ВЛК. Вроде все по закону, но я вот не не такой крутой как Залужный, но сцепив зубы тяну лямку. Икона оказалось поддельной. Плохо. И вообще я сильно разочарован, потомки лихих Козаков, как тараканы бегут через Тису, командиры списываются по надуманным предлогам, массовое бегство от защиты Батькивщины. Червиво на душе.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:49
Бетон написав:
Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь
Как вариант выход из военного министерства и лёгкий политический старт.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 22:49
Бетон написав:
Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.
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