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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7087708870897090
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:58

  serg1974 написав:
  Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП

пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй

головне, це чесність та рівність. а і справедливість



Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.


По Бигусу самому расследовние идет, но я думаю найдутся и те кто сделает, например тот "чье имя на букву Ш нельзя называть вслух :wink: " или еще кто-то кто уже вне зоны досягаемости. В общем кости перемоют бывшему Главкому, жаль его думаю человек этого не заслужил. Странно только, неужели он сам не понимал что списавшись по здоровью из армии где "2 руки +2 ноги = годен" это политическая смерть?
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно про расследование по бигусу. Одно уже ж было, целым отделом СБУ по сохранению державності )))

Что за новое расследование? Где почитать ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 23:07

  Бетон написав:Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка.
А Залужный интервью давал крайне редко.
Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму
Кароч понятно всем.
"Все они станут послами, а люди - ослами"
Венедиктова проворовалась? Иди в послы.
Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.

Буданов это крайне интересный персонаж. Впервые вижу главу разведывательнего управления дающего интервью ежемесячно. Мало того, расклад по спецоперациям рассекречиватся на следующий же день со всеми видео, моссад просто охуевает, что-то там засекречивают на десятилетия...,)) говори одно, не сбывается, говори другое и все аплодируют, вышеватники говорят он продвигает ипсо)) пздц выгодно. Сбылось-разведчик от бога. Не сбылось - генератор ипсо для москалей. Вин-вин)) долбоёбы
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  #<1 ... 7087708870897090
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