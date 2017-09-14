Додано: Нед 10 бер, 2024 00:39

hume написав: ............

Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских..... ............Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских.....

Десятый раз отвечаю. Ребята 21 февраля 22 года были не в курсе что русские будут наступать.. там вообще печаль была, не буду рассказывать. Пздц, вы даже не представляете то количество, которое мы потеряли с ночи 21 на 23.

Наиболее вероятный план РФ - попытки насильно "расширить" границы "республик" до границ Луганской и Донецкой области, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.



"Украине, очевидно, выставят ультиматум - отвод войск. Если Украина не идет на этот ультиматум и держит позиции, тогда РФ включается по полной программе", - говорит он.



"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но, вероятно, этот сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще один кусок территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.

Опрошенные BBC News Украина эксперты солидарны в том, что сценарий, по которому в конце концов пойдет Россия, зависит, прежде всего, от Запада и его решимости перед угрозой.

......

Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию.

..........

"Если бы Путин увидел жесткий ответ еще на прошлой неделе, но он увидел страх, желание заговорить проблему и решил действовать", - добавляет он.

Если же украинские власти пойдут на требования России и отведут войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации по всей стране.

1. Вы с датами ничего не напутали? Вроде, всё началось ранним утром 24 февраля.2. Тут ужеписали, что какие-то части выводились. Давно говорилось о том, что были передислоцированы ПВО и авиация. Не знаю, но как-то странно - какие-то части вывели, а приграничные части не получили совсем никаких предупреждений?3. Насчёт "в курсе".Не подскажете, какое расстояние от линии разграничения на 24.02.22 до Мариуполя? Километров 30-40? Или меньше?Сколько времени нужно танковой колонне (или не танковой), чтобы преодолеть это расстояние? Час-два? Или меньше?Каким образом военные могли быть в курсе марш броска русских?И, если не ошибаюсь, ещё до подхода росс. войск Мариуполь уже подвергся авиабомбардировкам. Так что уже знали, но слишком мало времени осталось до начала боя. Уже ничего не успели.И ещё о том, что "всё было ясно". Для освежения памяти рекомендую статью ВВС от 23 февраля 2022 - за день до вторжения -(это не для Вас или не только для Вас).Отрицательный сценарий:И к вопросу, почему Зеленский не смог заключить мир:То же самое было бы, если бы до 24.02 Зеленский решил выполнять Минск. Напомню ещё о буре, которую вызвала "формула Штайнмайера".