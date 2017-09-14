Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.
По Бигусу самому расследовние идет, но я думаю найдутся и те кто сделает, например тот "чье имя на букву Ш нельзя называть вслух " или еще кто-то кто уже вне зоны досягаемости. В общем кости перемоют бывшему Главкому, жаль его думаю человек этого не заслужил. Странно только, неужели он сам не понимал что списавшись по здоровью из армии где "2 руки +2 ноги = годен" это политическая смерть?
Бетон написав:Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка. А Залужный интервью давал крайне редко. Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму Кароч понятно всем. "Все они станут послами, а люди - ослами" Венедиктова проворовалась? Иди в послы. Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.
Буданов это крайне интересный персонаж. Впервые вижу главу разведывательнего управления дающего интервью ежемесячно. Мало того, расклад по спецоперациям рассекречиватся на следующий же день со всеми видео, моссад просто охуевает, что-то там засекречивают на десятилетия...,)) говори одно, не сбывается, говори другое и все аплодируют, вышеватники говорят он продвигает ипсо)) пздц выгодно. Сбылось-разведчик от бога. Не сбылось - генератор ипсо для москалей. Вин-вин)) долбоёбы
Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Откровенно, я огорчён этими сообщениями, что Залужный и Шептала сбежали из армии через ВЛК. Вроде все по закону, но я вот не не такой крутой как Залужный, но сцепив зубы тяну лямку. Икона оказалось поддельной. Плохо. И вообще я сильно разочарован, потомки лихих Козаков, как тараканы бегут через Тису, командиры списываются по надуманным предлогам, массовое бегство от защиты Батькивщины. Червиво на душе.
це не вони втекли, це їх не хотіли бачити в армії - відчуйте різницю...
Зазначається, що план, за який виступали президент Володимир Зеленський та генерал Залужний, передбачав прорив через частину Запорізької області, щоб розірвати так званий "сухопутний міст" та ізолювати російські війська в Криму. Високопоставлений чиновник Пентагону розповів журналісту, що Залужний не погоджувався. Генерал стверджував, що Україна "повинна наступати там, де повинна, а не там, де може". Але США контролювали більшу частину військової допомоги, "тому суперечок було небагато – вибрали Херсон". За його словами, Україна просила у США лише 90 додаткових гаубиць і достатню кількості артилерійських боєприпасів. Існує ймовірність, що ЗСУ могли б досягти чогось подібного, що зробили в Харківській області у вересні 2022 року, коли відвоювали тисячі квадратних кілометрів території. Однак кореспондент підкреслює, що коли відбувалося планування, Україна ще не продемонструвала жодних наступальних здібностей, і американські офіційні особи були насторожені. З точки зору США "провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними". Це могло призвести до стратегічної поразки, в результаті якої Росія могла захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро. Тому США підштовхнули Україну зосередитися на іншій цілі для свого південного контрнаступу – Херсоні. Це був безпечніший варіант, і ставки були нижчими, вказує Трофимов.
Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ з високим ризиком і високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло закінчитись", – додає кореспондент. Зрештою, Україна розпочала контрнаступ на Запоріжжі восени 2023 року. І цього разу Росія була більш підготовленою. План полягав у тому, щоб прорвати початкову оборонну лінію і розширити територію, щоб дозволити західній бронетехніці прорватися на окуповану територію, але це не спрацювало.
hume написав:............ Военнослужащий, которого я первого похоронил в этой войне был из числа артиллеристов, базировавшихя под Мариуполем. Даже военные были не в курсе марш броска русских.....
Десятый раз отвечаю. Ребята 21 февраля 22 года были не в курсе что русские будут наступать.. там вообще печаль была, не буду рассказывать. Пздц, вы даже не представляете то количество, которое мы потеряли с ночи 21 на 23.
1. Вы с датами ничего не напутали? Вроде, всё началось ранним утром 24 февраля. 2. Тут уже vt313 и Letusrock писали, что какие-то части выводились. Давно говорилось о том, что были передислоцированы ПВО и авиация. Не знаю, но как-то странно - какие-то части вывели, а приграничные части не получили совсем никаких предупреждений? 3. Насчёт "в курсе". Не подскажете, какое расстояние от линии разграничения на 24.02.22 до Мариуполя? Километров 30-40? Или меньше? Сколько времени нужно танковой колонне (или не танковой), чтобы преодолеть это расстояние? Час-два? Или меньше? Каким образом военные могли быть в курсе марш броска русских? И, если не ошибаюсь, ещё до подхода росс. войск Мариуполь уже подвергся авиабомбардировкам. Так что уже знали, но слишком мало времени осталось до начала боя. Уже ничего не успели.
Наиболее вероятный план РФ - попытки насильно "расширить" границы "республик" до границ Луганской и Донецкой области, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.
"Украине, очевидно, выставят ультиматум - отвод войск. Если Украина не идет на этот ультиматум и держит позиции, тогда РФ включается по полной программе", - говорит он.
"Это не обязательно бои за Мариуполь или бои по всему участку, но, вероятно, этот сценарий включается на юге, от Украины отрезают еще один кусок территории. Конечно, с огромными жертвами и разрушением инфраструктуры", - прогнозирует эксперт.
Опрошенные BBC News Украина эксперты солидарны в том, что сценарий, по которому в конце концов пойдет Россия, зависит, прежде всего, от Запада и его решимости перед угрозой. ...... Запад несколько месяцев предупреждал Украину, что Россия планирует большое вторжение, и обещал, что Москва "заплатит высокую цену" за новую агрессию. .......... "Если бы Путин увидел жесткий ответ еще на прошлой неделе, но он увидел страх, желание заговорить проблему и решил действовать", - добавляет он.
И к вопросу, почему Зеленский не смог заключить мир:
Если же украинские власти пойдут на требования России и отведут войска, чтобы избежать войны, это может вызвать сопротивление в обществе и привести к дестабилизации по всей стране.
То же самое было бы, если бы до 24.02 Зеленский решил выполнять Минск. Напомню ещё о буре, которую вызвала "формула Штайнмайера".