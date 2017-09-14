Интересно про расследование по бигусу. Одно уже ж было, целым отделом СБУ по охране державності )))
Что за новое расследование? Где почитать ?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 23:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересно про расследование по бигусу. Одно уже ж было, целым отделом СБУ по охране державності )))
Что за новое расследование? Где почитать ?
Востаннє редагувалось serg1974 в Суб 09 бер, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 23:07
Буданов это крайне интересный персонаж. Впервые вижу главу разведывательнего управления дающего интервью ежемесячно. Мало того, расклад по спецоперациям рассекречиватся на следующий же день со всеми видео, моссад просто охуевает, что-то там засекречивают на десятилетия...,)) говори одно, не сбывается, говори другое и все аплодируют, вышеватники говорят он продвигает ипсо)) пздц выгодно. Сбылось-разведчик от бога. Не сбылось - генератор ипсо для москалей. Вин-вин)) долбоёбы
Додано: Суб 09 бер, 2024 23:41
Додано: Суб 09 бер, 2024 23:46
це не вони втекли, це їх не хотіли бачити в армії - відчуйте різницю...
а що їм робити, сидіти у резерві?
Додано: Нед 10 бер, 2024 00:08
Зазначається, що план, за який виступали президент Володимир Зеленський та генерал Залужний, передбачав прорив через частину Запорізької області, щоб розірвати так званий "сухопутний міст" та ізолювати російські війська в Криму.
Високопоставлений чиновник Пентагону розповів журналісту, що Залужний не погоджувався. Генерал стверджував, що Україна "повинна наступати там, де повинна, а не там, де може". Але США контролювали більшу частину військової допомоги, "тому суперечок було небагато – вибрали Херсон".
За його словами, Україна просила у США лише 90 додаткових гаубиць і достатню кількості артилерійських боєприпасів. Існує ймовірність, що ЗСУ могли б досягти чогось подібного, що зробили в Харківській області у вересні 2022 року, коли відвоювали тисячі квадратних кілометрів території.
Однак кореспондент підкреслює, що коли відбувалося планування, Україна ще не продемонструвала жодних наступальних здібностей, і американські офіційні особи були насторожені. З точки зору США "провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними". Це могло призвести до стратегічної поразки, в результаті якої Росія могла захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро.
Тому США підштовхнули Україну зосередитися на іншій цілі для свого південного контрнаступу – Херсоні. Це був безпечніший варіант, і ставки були нижчими, вказує Трофимов.
Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ з високим ризиком і високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло закінчитись", – додає кореспондент.
Зрештою, Україна розпочала контрнаступ на Запоріжжі восени 2023 року. І цього разу Росія була більш підготовленою. План полягав у тому, щоб прорвати початкову оборонну лінію і розширити територію, щоб дозволити західній бронетехніці прорватися на окуповану територію, але це не спрацювало.
По факту союзники підісрали.
Додано: Нед 10 бер, 2024 00:39
1. Вы с датами ничего не напутали? Вроде, всё началось ранним утром 24 февраля.
2. Тут уже vt313 и Letusrock писали, что какие-то части выводились. Давно говорилось о том, что были передислоцированы ПВО и авиация. Не знаю, но как-то странно - какие-то части вывели, а приграничные части не получили совсем никаких предупреждений?
3. Насчёт "в курсе".
Не подскажете, какое расстояние от линии разграничения на 24.02.22 до Мариуполя? Километров 30-40? Или меньше?
Сколько времени нужно танковой колонне (или не танковой), чтобы преодолеть это расстояние? Час-два? Или меньше?
Каким образом военные могли быть в курсе марш броска русских?
И, если не ошибаюсь, ещё до подхода росс. войск Мариуполь уже подвергся авиабомбардировкам. Так что уже знали, но слишком мало времени осталось до начала боя. Уже ничего не успели.
И ещё о том, что "всё было ясно". Для освежения памяти рекомендую статью ВВС от 23 февраля 2022 - за день до вторжения -
Отрицательный сценарий:
И к вопросу, почему Зеленский не смог заключить мир:
То же самое было бы, если бы до 24.02 Зеленский решил выполнять Минск. Напомню ещё о буре, которую вызвала "формула Штайнмайера".
Додано: Нед 10 бер, 2024 06:20
забавно, їх не хотя бачити а нас піджаків хотя.
А я мож тож до лондону хотю,
ні .ладно там тісно, наших патріотів за багато ,
я в сінєгал
де крокодили, пальми баобаби і жєна французького посла ...
Та ладно я. Тут ,правда, больних ,зроблених людей дофіга яким пора на пенсії на печі сидіти, а головне вони в повній просрації від проісходящого...
І так розкидатись найбільш кваліфікованими? Прям не мож було поставити комкором ? Чи комбригом? Боялись вразити панський гонор?
Додано: Нед 10 бер, 2024 06:52
Додано: Нед 10 бер, 2024 07:12
А замість азовців не хочеш ? Ні ?
Наразі 900 бійців "Азову" досі перебувають в російському полоні. Для Росії азовці є важливим ресурсом, адже ті знають, що можуть просити за їхнє повернення високу ціну.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".
Додано: Нед 10 бер, 2024 08:18
Вернешся -будеш!
Хіба не видно шо не хоче.? І я не хочу ввірватись в 3тю штурмову.
Ресурс азовців не безграничний в Україні. Крім тих шо вже воюють, більше нема.
І справа навіть не в грошах , грошима хіба мож втримати тих шо вже воюють. А ще їх потрохи стає менше бо... бо це війна ,людей вбивають і калічать.
Вертайтесь, крім Вас більш нікому замість азовців.
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