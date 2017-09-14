Додано: Нед 10 бер, 2024 00:08

Зазначається, щоВисокопоставлений чиновник Пентагону розповів журналісту, що Залужний не погоджувався. Генерал стверджував, що Україна "повинна наступати там, де повинна, а не там, де може". Але США контролювали більшу частину військової допомоги, "тому суперечок було небагато – вибрали Херсон".За його словами, Україна просила у США лише 90 додаткових гаубиць і достатню кількості артилерійських боєприпасів. Існує ймовірність, що ЗСУ могли б досягти чогось подібного, що зробили в Харківській області у вересні 2022 року, коли відвоювали тисячі квадратних кілометрів території.Однак кореспондент підкреслює, що коли відбувалося планування, Україна ще не продемонструвала жодних наступальних здібностей, і американські офіційні особи були насторожені. З точки зору США "провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними". Це могло призвести до стратегічної поразки, в результаті якої Росія могла захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро.Це був безпечніший варіант, і ставки були нижчими, вказує Трофимов.Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ з високим ризиком і високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло закінчитись", – додає кореспондент.Зрештою, Україна розпочала контрнаступ на Запоріжжі восени 2023 року. І цього разу Росія була більш підготовленою. План полягав у тому, щоб прорвати початкову оборонну лінію і розширити територію, щоб дозволити західній бронетехніці прорватися на окуповану територію, але це не спрацювало.По факту союзники підісрали.