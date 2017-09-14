Додано: Нед 10 бер, 2024 09:06

fler написав: hume

А что случилось, что вас так плющит - вечером вчера и сегодня с утра? Что-то пошло не так?



ПС. Потерю А-50 в Таганроге подтвердили. В ХМАО горит газопровод. В Курске прилет по нефтебазе. А что случилось, что вас так плющит - вечером вчера и сегодня с утра? Что-то пошло не так?ПС. Потерю А-50 в Таганроге подтвердили. В ХМАО горит газопровод. В Курске прилет по нефтебазе.

Мне в целом не нравится складывающаяся вокруг нас ситуация, но то такэ.Проблема в том, что некоторые форумчане с наивными глазами до сих пор не понимают кто виноват. Уже на пальцах им все объясняют, но ответ один "а что конкретно должен был сделать ЗЕ? Да..блин.. ничего..записывать очередной видосик и готовиться к шашлыкам, что, судя по всему, он и делал, пока генералы спасали ПВО и авиацию.По А50 новость хорошая, но, пока не будет визуальных подтверждений не поверю. Видел фото подгоревший крышы, качество не очень, поэтому непонятно пробили ли её. Да и в целом ангар оказался неожиданно большой.По поводу самолётов, которых мы насбивали до 15ти за две недели. Специализированный канал сравнивал снимки базирования их корыт, в общем недосчитали около 7, что тоже неплохо.