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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7088708970907091
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?

Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 08:34

  ЛАД написав:1. Вы с датами ничего не напутали? Вроде, всё началось ранним утром 24 февраля.
2. Тут уже vt313 и Letusrock писали, что какие-то части выводились. Давно говорилось о том, что были передислоцированы ПВО и авиация. Не знаю, но как-то странно - какие-то части вывели, а приграничные части не получили совсем никаких предупреждений?
.

Даты естественно перепутал. Про ПВО правда только отчасти. Практически всё ПВО харьковской области было уничтожено первыми ударами, поэтому там несколько недель летала авиация кацапов. Большинство личного состава не было предупреждено, поэтому были похоронены в своих же казармах. И ТД и тп. Ладно вы сказали пересичным готовится к шашлыкам, оно для власть имущих больше как кормовая база. Но не предупредить военных, которые поплатились жизнями и не были готовы к атаке, это преступление. И за него найвеличнішій не собирается отвечать. Скорее напротив, услышим фразу "вам повезло, что у вас есть я".
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 08:47

  freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?

Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.


не треба робити швидкі висновки не маючи доступу до інформації

Залужний зі своїм авторитетом і зв'язками серед генералів і міністрів оборони країн партнерів (НАТО і не тільки) має зборити буст в плані поставок зброї, звізно що він не кадровий дипломат (але це навіть краще), бо не буде лімітації в плані дипломатичного етікету (хоч посол Мельник показав як треба оцінювати німецьких бюрократів)

подивиться відео, щоб у деяких інфантільних осіб(які регулярно роблять вкиди про те, що руське не бажає війни, і треба сідати за стіл переговорів) склалася картина геополітичної ситуації
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 10 бер, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 08:50

hume
А что случилось, что вас так плющит - вечером вчера и сегодня с утра? Что-то пошло не так?

ПС. Потерю А-50 в Таганроге подтвердили. В ХМАО горит газопровод. В Курске прилет по нефтебазе.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:04

  fler написав:hume
А что случилось, что вас так плющит - вечером вчера и сегодня с утра? Что-то пошло не так?

ПС. Потерю А-50 в Таганроге подтвердили. В ХМАО горит газопровод. В Курске прилет по нефтебазе.



це все добре, але це локальні успіхи наших сил опору(ССО, СБУ, ЗСУ)

глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор

-Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина
-Трамп погрожує виходом США з НАТО

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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:06

  fler написав:hume
А что случилось, что вас так плющит - вечером вчера и сегодня с утра? Что-то пошло не так?

ПС. Потерю А-50 в Таганроге подтвердили. В ХМАО горит газопровод. В Курске прилет по нефтебазе.

Мне в целом не нравится складывающаяся вокруг нас ситуация, но то такэ.

Проблема в том, что некоторые форумчане с наивными глазами до сих пор не понимают кто виноват. Уже на пальцах им все объясняют, но ответ один "а что конкретно должен был сделать ЗЕ? Да..блин.. ничего..записывать очередной видосик и готовиться к шашлыкам, что, судя по всему, он и делал, пока генералы спасали ПВО и авиацию.

По А50 новость хорошая, но, пока не будет визуальных подтверждений не поверю. Видел фото подгоревший крышы, качество не очень, поэтому непонятно пробили ли её. Да и в целом ангар оказался неожиданно большой.

По поводу самолётов, которых мы насбивали до 15ти за две недели. Специализированный канал сравнивал снимки базирования их корыт, в общем недосчитали около 7, что тоже неплохо.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:20

  hume написав:По поводу самолётов, которых мы насбивали до 15ти за две недели. Специализированный канал сравнивал снимки базирования их корыт, в общем недосчитали около 7, что тоже неплохо.
кто на войне говорит правду? на каждую сенсацию я читаю вражеские закрытые чаты (не путать с пабликами) они в курсе каждого пука и не стесняются писать про свои потери как есть. Там эта тема меньшее табу, чем у нас. Много чего неприятного и про нас пишут, к сожалению иногда с видеоподтверждениями. Некоторые видосы потом попадают и в наши ленты. По законам жанра с февраля 2022 нас кормят однобокой информацией про потери врага и создаётся иллюзия "всё хорошо мы побеждаем".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:25

hume ,
Специализированный канал сравнивал снимки базирования их корыт, в общем недосчитали около 7, что тоже неплохо.


Косвенно модно говорить об этих цифрах, но опять таки….
Вряд ли снимки всех аэродромов есть в одну минуту времени. А значит они могут перемещаться.
Они могут сидеть на точках подскока . Они могут улетать на завод на регламент.
В общем надо некрологи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:29

  Hotab написав:hume ,
Специализированный канал сравнивал снимки базирования их корыт, в общем недосчитали около 7, что тоже неплохо.


Косвенно модно говорить об этих цифрах, но опять таки….
Вряд ли снимки всех аэродромов есть в одну минуту времени. А значит они могут перемещаться.
Они могут сидеть на точках подскока . Они могут улетать на завод на регламент.
В общем надо некрологи.

Там так и было написано. Просто как ещё один из инструментов подсчёта. Ну не могу я поверить в озвученную нами цифру. Число сильно большое, где-то кто должен был сфотографировать если не падение, то груду дымящегоося металла
hume
 
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