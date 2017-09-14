|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 бер, 2024 09:51
freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?
Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4166
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:05
Schmit написав: freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?
Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
Віддали борг державі - надали можливість виїхати.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16095
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:05
prodigy написав:
бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор
Спірне твердження....
1 Товари первинної обробки (енергоносії, метали, зерно) - світ отримує в попередніх обємах.( мінус 100 млрд газпромівського газу-то в світових обємах - мізер)
2 Імпорт , по паралельному імпорту педераційники отримують практично в попередніх обємах.
3 На допомогу Україні Захід ще не витратив навіть заморожені кошти педераційного ЦБ
4 Після війни , на одну загрозу в світі стане менше.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27188
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:06
serg1974 написав: Бетон написав:
Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.
Теперь они любят другую страну. Инвалиды 2 группы неожиданно
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1939
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:19
hume написав: Бетон написав:
Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка.
А Залужный интервью давал крайне редко.
Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму
Кароч понятно всем.
"Все они станут послами, а люди - ослами"
Венедиктова проворовалась? Иди в послы.
Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.
Буданов это крайне интересный персонаж. Впервые вижу главу разведывательнего управления дающего интервью ежемесячно. Мало того, расклад по спецоперациям рассекречиватся на следующий же день со всеми видео, моссад просто охуевает, что-то там засекречивают на десятилетия...,)) говори одно, не сбывается, говори другое и все аплодируют, вышеватники говорят он продвигает ипсо)) пздц выгодно. Сбылось-разведчик от бога. Не сбылось - генератор ипсо для москалей. Вин-вин)) долбоёбы
Да ладно. Буданов плывёт 25 км по черному морю на спецоперациях. Киборг помноженный на вечность
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1939
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:26
Бетон , может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11246
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2171 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:33
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Они не любят уходить самостоятельно, а значит признавать свои ошибки, а особенно во время войны.
я с вами не спорю. Не любишь чтобы тебя увольняли, создаешь свою организацию и как единственный её учредитель, назначаешь себя директором. Быковать на чужих деньгах в целом занятие не достойное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 бер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22390
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2378 раз.
- Подякували: 3337 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:35
Hotab написав:Бетон
, может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть
Да ладно не придумывайте.
Это серьезная проблема в нашей армии.
Все движутся только вверх. За исключением всяких залетов.
Опция чтобы генерал занял должность полковника отсутствует. Система так устроена.
И никто не говорил, ты нам не нужен. Нужен, но не на этом месте.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36
Hotab написав:Бетон
, может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть
Для себе - можна зробити наступний висновок
Якщо людина не може змусити себе щось зробити ДЛЯ СЕБЕ - то важко(практично не можливо ) її переконати що хтось інший буде робити ДЛЯ НЕЇ більше ніж вона робить для себе...
Залужний/Шаптала може й не зробили для НАС все що могли , але точно робили для НАС більше ніж робить 39млн з 40 млн України.
І робили б далі, але їх звільнили. Звільнили ті , кого ми вибрали.
Тому питання
Так претензії до кого мають бути в першу чергу?
До тих кого звільнили з присвоєнням Героя України
Чи до тих хто звільнив Героя України?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27188
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 2938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36
В Тернополе школьник угрожал учителю физкультуры ТЦК. Я считаю такие действия нужно поощрять. Какой пример подаёт учитель?
Ученику - купить play station 5
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1939
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|173281
|
|
|9
|6466
|
|
|6076
|573169
|
|