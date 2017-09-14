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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70897090709170927093 ... 7095>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:51

  freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?

Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.

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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:05

  Schmit написав:
  freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?

Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.




Віддали борг державі - надали можливість виїхати.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:05

  prodigy написав:бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор
Спірне твердження....
1 Товари первинної обробки (енергоносії, метали, зерно) - світ отримує в попередніх обємах.( мінус 100 млрд газпромівського газу-то в світових обємах - мізер)
2 Імпорт , по паралельному імпорту педераційники отримують практично в попередніх обємах.
3 На допомогу Україні Захід ще не витратив навіть заморожені кошти педераційного ЦБ
4 Після війни , на одну загрозу в світі стане менше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:06

  serg1974 написав:
  Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП

пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй

головне, це чесність та рівність. а і справедливість



Интересно, Бигус не хочет расследование сделать ? Как два топ-офицера ВСУ прошли ВЛК (одновременно) с одинаковым результатом, необходимым им для продолжения карьеры но на гражданке.

Теперь они любят другую страну. Инвалиды 2 группы неожиданно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:19

  hume написав:
  Бетон написав:Буданов роздає на право і наліво, як бабка гадалка.
А Залужный интервью давал крайне редко.
Кто-то видел хоть раз главу разведки европейских стран или Израиля? Что это за клоун, с кофе в Крыму
Кароч понятно всем.
"Все они станут послами, а люди - ослами"
Венедиктова проворовалась? Иди в послы.
Резников проворовался - иди в послы. Кайфуй.

Буданов это крайне интересный персонаж. Впервые вижу главу разведывательнего управления дающего интервью ежемесячно. Мало того, расклад по спецоперациям рассекречиватся на следующий же день со всеми видео, моссад просто охуевает, что-то там засекречивают на десятилетия...,)) говори одно, не сбывается, говори другое и все аплодируют, вышеватники говорят он продвигает ипсо)) пздц выгодно. Сбылось-разведчик от бога. Не сбылось - генератор ипсо для москалей. Вин-вин)) долбоёбы

Да ладно. Буданов плывёт 25 км по черному морю на спецоперациях. Киборг помноженный на вечность
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:26

Бетон , может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:33

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Они не любят уходить самостоятельно, а значит признавать свои ошибки, а особенно во время войны.
я с вами не спорю. Не любишь чтобы тебя увольняли, создаешь свою организацию и как единственный её учредитель, назначаешь себя директором. Быковать на чужих деньгах в целом занятие не достойное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:35

  Hotab написав:Бетон , может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть


Да ладно не придумывайте.
Это серьезная проблема в нашей армии.
Все движутся только вверх. За исключением всяких залетов.
Опция чтобы генерал занял должность полковника отсутствует. Система так устроена.

И никто не говорил, ты нам не нужен. Нужен, но не на этом месте.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36

  Hotab написав:Бетон , может груда мышц в вашем лице наконец покажет Будановым, залужным и тд как надо проводить спецоперации и вообще воевать?
Залужный отвоевал 2 года, воевал бы еще, но сказали «ты нам не нужен». Какие у вас к нему претензии? Он мог через «не могу» с инвалидностью служить. В штабе работают головой, а не спиной . Уволили - показал все свои болячки как есть
Для себе - можна зробити наступний висновок
Якщо людина не може змусити себе щось зробити ДЛЯ СЕБЕ - то важко(практично не можливо ) її переконати що хтось інший буде робити ДЛЯ НЕЇ більше ніж вона робить для себе...

Залужний/Шаптала може й не зробили для НАС все що могли , але точно робили для НАС більше ніж робить 39млн з 40 млн України.
І робили б далі, але їх звільнили. Звільнили ті , кого ми вибрали.
Тому питання
Так претензії до кого мають бути в першу чергу?
До тих кого звільнили з присвоєнням Героя України
Чи до тих хто звільнив Героя України?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Тернополе школьник угрожал учителю физкультуры ТЦК. Я считаю такие действия нужно поощрять. Какой пример подаёт учитель?
Ученику - купить play station 5
Бетон
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