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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Так відсутня опція?
Чи нема того місця де потрібен?
Ви якось в тих хто пише методички-уточніть.
2 А посол це потрібна опція ?
Якщо потрібна - то проти чого виступаєте
Якщо не потрібна - то нафігасвоїх висилали на непотрібні опції в США і Швейцарію...+ ще й Резнікову пропонували Британію, але його там не прийняли.
Знову
поки абристович за зе - значить він наш
а коли не за зе - то ворог?
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:46
Дуже цікавий проєкт:
86 днів Маріуполя. Літопис оборони
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да, это не проблема несоответствие должности по штату и звания. У нас целый подполковник на должности оперативного дежурного (по штату старший лейтенант). Зелёный змей иногда нападает, то он его поборет, то змей его.
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:48
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:56
Вот еще один.
Вы утверждаете, что Зеленский должен был обзвонить каждого командира роты? Нет.
У Вас есть доступ к первоисточникам в Генштабе? Нет.
Что должен был сделать Зеленский исходя из "протокола"?
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:00
Виталя, ты способен усваивать какие-то знания, или как баран повторяешь свои ошибки?
То ты рассуждаешь, что государство может забрать только то, что дало ему само (медали , звания, бесплатную квартиру), но не может то что он заработал. Что является отсебятиной и совсем не соответствует букве закона.
То ты о «наемном менеджере». Почему бы тебе прежде чем с надутым важным пистаком(типа я знаю, я увольнял) не открыть нормативку? В частности «Положення про прохождення службы ..»?? Нельзя же быть настолько неуобучаемым и недалеким?
Вывод «я не нужен государству»?
Ты не годен (не соответствуешь должности) в данном конкретном месте, школе, на Даной конкретной должности. . Но никак теперь не освобождаешь от обязанностей гражданина этого государства.. Как ты это себе придумал.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 11:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:05
за "заработал" речи нет, не подменяй тему. Речь идёт за самопиар. Который сейчас начал работать против него. Почему так происходит я объяснил. Если бы его меньше хвалили, никто бы не заметил новости, что вдруг он получил "непригоден" на ВЛК. Как гром среди ясного неба.
в нормативке сказано что топ руководители ВСУ должны заниматься самопиаром, а потом получать непригоден на ВЛК?
ты кстати тоже веди себя скромнее, потому что деньги зарабатываешь на чужом вертолёте. Почитай какую нибудь книгу, кроме нормативки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:10
vitaliiangel ,
А за что была речь? Ты не говорил, что нельзя забрать (арестовать) заработанное? Типа «это рэкэт»? Это амнезия?
«А если найду?»
Главком ЗСУ в воющей стране , и о нем что-то можно не заметить?
Это кто говорит? Бездельник ирпенскмй, или хозяин вертолета?
В нормативке, которую ты никогда не открывал, но так любишь говорить о том в чем прафан, сказано порядок увольнения из ЗСУ. И там нет «начальник требует написать добровольно и уходить». Собственно именно это тете не понравилось. Что он не согласился сам уйти. А обязан?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:11
А я проти чогось виступаю?
Залужному зробили подарунок.
Він хотів в політику, його туди пустили.
Через якись час він повернеться рейтинговим політиком.
А варіантів подальшої служби, в цій системі, немає.
І не один Залужний такий. Що роблять генерали, які займали високі посади до приходу Залужного?
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