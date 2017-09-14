Додано: Нед 10 бер, 2024 11:00

vitaliiangel написав: Hotab написав: И обиделся на всю жизнь. И обиделся на всю жизнь. не обиделся, а сделал выводы и с 2016 быкую исключительно за свои.. Любой наёмный менеджер не должен заниматься самопиаром и претендовать на какие-то регалии, потому что убери "руку дающую" и карета превратится в тыкву. не обиделся, а сделал выводы и с 2016 быкую исключительно за свои.. Любой наёмный менеджер не должен заниматься самопиаром и претендовать на какие-то регалии, потому что убери "руку дающую" и карета превратится в тыкву.



не обиделся, а сделал выводы





Виталя, ты способен усваивать какие-то знания, или как баран повторяешь свои ошибки?То ты рассуждаешь, что государство может забрать только то, что дало ему само (медали , звания, бесплатную квартиру), но не может то что он заработал. Что является отсебятиной и совсем не соответствует букве закона.То ты о «наемном менеджере». Почему бы тебе прежде чем с надутым важным пистаком(типа я знаю, я увольнял) не открыть нормативку? В частности «Положення про прохождення службы ..»?? Нельзя же быть настолько неуобучаемым и недалеким?Вывод «я не нужен государству»?Ты не годен (не соответствуешь должности) в данном конкретном месте, школе, на Даной конкретной должности. . Но никак теперь не освобождаешь от обязанностей гражданина этого государства.. Как ты это себе придумал.