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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 709070917092709370947095>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Опция чтобы генерал занял должность полковника отсутствует. Система так устроена.

И никто не говорил, ты нам не нужен. Нужен, но не на этом месте.
1 Так відсутня опція?
Чи нема того місця де потрібен?
Ви якось в тих хто пише методички-уточніть.
2 А посол це потрібна опція ?
Якщо потрібна - то проти чого виступаєте
Якщо не потрібна - то нафігасвоїх висилали на непотрібні опції в США і Швейцарію...+ ще й Резнікову пропонували Британію, але його там не прийняли.

Знову
поки абристович за зе - значить він наш
а коли не за зе - то ворог?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:46

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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:Опция чтобы генерал занял должность полковника отсутствует. Система так устроена.

Да, это не проблема несоответствие должности по штату и звания. У нас целый подполковник на должности оперативного дежурного (по штату старший лейтенант). Зелёный змей иногда нападает, то он его поборет, то змей его.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:48

  Hotab написав:И обиделся на всю жизнь.
не обиделся, а сделал выводы и с 2016 быкую исключительно за свои.. Любой наёмный менеджер не должен заниматься самопиаром и претендовать на какие-то регалии, потому что убери "руку дающую" и карета превратится в тыкву.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:56

  hume написав:
  ЛАД написав:1. Вы с датами ничего не напутали? Вроде, всё началось ранним утром 24 февраля.
2. Тут уже vt313 и Letusrock писали, что какие-то части выводились. Давно говорилось о том, что были передислоцированы ПВО и авиация. Не знаю, но как-то странно - какие-то части вывели, а приграничные части не получили совсем никаких предупреждений?
.

Даты естественно перепутал. Про ПВО правда только отчасти. Практически всё ПВО харьковской области было уничтожено первыми ударами, поэтому там несколько недель летала авиация кацапов. Большинство личного состава не было предупреждено, поэтому были похоронены в своих же казармах. И ТД и тп. Ладно вы сказали пересичным готовится к шашлыкам, оно для власть имущих больше как кормовая база. Но не предупредить военных, которые поплатились жизнями и не были готовы к атаке, это преступление. И за него найвеличнішій не собирается отвечать. Скорее напротив, услышим фразу "вам повезло, что у вас есть я".


Вот еще один.
Вы утверждаете, что Зеленский должен был обзвонить каждого командира роты? Нет.
У Вас есть доступ к первоисточникам в Генштабе? Нет.

Что должен был сделать Зеленский исходя из "протокола"?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:00

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:И обиделся на всю жизнь.
не обиделся, а сделал выводы и с 2016 быкую исключительно за свои.. Любой наёмный менеджер не должен заниматься самопиаром и претендовать на какие-то регалии, потому что убери "руку дающую" и карета превратится в тыкву.

Виталя, ты способен усваивать какие-то знания, или как баран повторяешь свои ошибки?
То ты рассуждаешь, что государство может забрать только то, что дало ему само (медали , звания, бесплатную квартиру), но не может то что он заработал. Что является отсебятиной и совсем не соответствует букве закона.
То ты о «наемном менеджере». Почему бы тебе прежде чем с надутым важным пистаком(типа я знаю, я увольнял) не открыть нормативку? В частности «Положення про прохождення службы ..»?? Нельзя же быть настолько неуобучаемым и недалеким?


не обиделся, а сделал выводы


Вывод «я не нужен государству»? :D
Ты не годен (не соответствуешь должности) в данном конкретном месте, школе, на Даной конкретной должности. . Но никак теперь не освобождаешь от обязанностей гражданина этого государства.. Как ты это себе придумал.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:05

  Hotab написав:, но не может то что он заработал.
за "заработал" речи нет, не подменяй тему. Речь идёт за самопиар. Который сейчас начал работать против него. Почему так происходит я объяснил. Если бы его меньше хвалили, никто бы не заметил новости, что вдруг он получил "непригоден" на ВЛК. Как гром среди ясного неба.
  Hotab написав:Почему бы тебе прежде чем с надутым важным пристаком(типа я знаю, я увольнял) не открыть нормативку? В частности «Положення про прохождення службы ..»
в нормативке сказано что топ руководители ВСУ должны заниматься самопиаром, а потом получать непригоден на ВЛК?

ты кстати тоже веди себя скромнее, потому что деньги зарабатываешь на чужом вертолёте. Почитай какую нибудь книгу, кроме нормативки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:10

vitaliiangel ,

за заработал речи нет не подменяй тему


А за что была речь? Ты не говорил, что нельзя забрать (арестовать) заработанное? Типа «это рэкэт»? Это амнезия?
«А если найду?»


Если бы его меньше хвалили, никто бы не заметил новости что он получил "непригоден" на ВЛК.


Главком ЗСУ в воющей стране , и о нем что-то можно не заметить? :mrgreen:


ты кстати тоже веди себя скромнее


Это кто говорит? Бездельник ирпенскмй, или хозяин вертолета? :mrgreen:



в нормативке сказано что топ руководители ВСУ должны заниматься самопиаром, а потом получать непригоден на ВЛК?


В нормативке, которую ты никогда не открывал, но так любишь говорить о том в чем прафан, сказано порядок увольнения из ЗСУ. И там нет «начальник требует написать добровольно и уходить». Собственно именно это тете не понравилось. Что он не согласился сам уйти. А обязан?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 бер, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:11

  budivelnik написав:
  vt313 написав:Опция чтобы генерал занял должность полковника отсутствует. Система так устроена.

И никто не говорил, ты нам не нужен. Нужен, но не на этом месте.
1 Так відсутня опція?
Чи нема того місця де потрібен?
Ви якось в тих хто пише методички-уточніть.
2 А посол це потрібна опція ?
Якщо потрібна - то проти чого виступаєте
Якщо не потрібна - то нафігасвоїх висилали на непотрібні опції в США і Швейцарію...+ ще й Резнікову пропонували Британію, але його там не прийняли.

Знову
поки абристович за зе - значить він наш
а коли не за зе - то ворог?


А я проти чогось виступаю?
Залужному зробили подарунок.
Він хотів в політику, його туди пустили.
Через якись час він повернеться рейтинговим політиком.

А варіантів подальшої служби, в цій системі, немає.
І не один Залужний такий. Що роблять генерали, які займали високі посади до приходу Залужного?
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