vt313 написав:Залужному зробили подарунок. Він хотів в політику, його туди пустили.
А у вас є заява Залужного ,ним підписана і завірена нотаріально що Залужний хотів в політику? Немає , тобто від мене треба вимагати документи Генштабу, а самому можна генерувати будь-що...
Тому питання не про документи А надайте мені хоч якісь докази політичноїактивності Залужного... Дві статті в закордонній пресі..це добре.. Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні. Чи у вас українською політикою (боротьба за голоси виборців) - треба займатись виключно за кордоном.
Shaman написав:це не вони втекли, це їх не хотіли бачити в армії - відчуйте різницю...
а що їм робити, сидіти у резерві?
забавно, їх не хотя бачити а нас піджаків хотя. А я мож тож до лондону хотю, ні .ладно там тісно, наших патріотів за багато , я в сінєгал де крокодили, пальми баобаби і жєна французького посла ... Та ладно я. Тут ,правда, больних ,зроблених людей дофіга яким пора на пенсії на печі сидіти, а головне вони в повній просрації від проісходящого... І так розкидатись найбільш кваліфікованими? Прям не мож було поставити комкором ? Чи комбригом? Боялись вразити панський гонор?
парадокс поточної влади - що профі, але з власною думкою, замінюють - не скажу, шо не профі, - але на лояльних. а профі прибирають взагалі.
в мене немає інфо, але майже певен, що жодної адекватної посади їм не запропонували. нагадаю, це генерали з бойовим досвідом.
й на посаду посла він сам попросився? чи йому запропонували? тому він виконує розпорядження влади - туди й адресуйте питання, чому Залужного до Лондона, а ви досі там, де є. дослужитесь до генерала - може й вам запропонують.
а те, що звільнився через ВЛК - а є інші шляхи перевестись з армії? звісно, дехто став розганяти це як зраду, але робота в них така. дивно, що приєднуються, навіть не думаючи. може так й задумували як дрібненьку дискредитацію.
якщо покличуть назад - ці люди відразу повернуться, в цьому я впевен
hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.
В разведке есть термин "легенда". Есть военно-политическое руководство. Принято решение кто, что и как.
Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів. наскільки буде ефективним послом - подивимось. якби не це, гадаю ніхто б не звільнявся.
з приводу репутації так. але не бачу підстав для таких тверджень. навіть після звільнення людина буде приносити користь державі. бо відсторонити його повністю від військовою справи - це не його рішення. питання з головного.