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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70917092709370947095>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:24

  Бетон написав:В Тернополе школьник угрожал учителю физкультуры ТЦК. Я считаю такие действия нужно поощрять. Какой пример подаёт учитель?
Ученику - купить play station 5

наброс не зараховано. вчителі всі мають відсрочку :D

напевне учень теж не здав залік, й почав спочатку про права, а потім я вас здам до ТЦК :lol: тому учню по сраці, й на перездачу доки не здасть

а ідея гарна - треба підняти списки всіх, хто свого часу вижимав більше 120 кг. ці ж люди способні один двох Успіхів замінити. а ті що,більше 180, - й трьох :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эстония строит линию обороны 600 км.
Ты посмотри только. Это ж какая беспечность.
Мы ж не строили перед вторжением, чтобы противник не вторгся.
Что делают, ая яй яй яй
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Залужному зробили подарунок.
Він хотів в політику, його туди пустили.
А у вас є заява Залужного ,ним підписана і завірена нотаріально що Залужний хотів в політику?
Немає , тобто від мене треба вимагати документи Генштабу, а самому можна генерувати будь-що...

Тому питання не про документи
А надайте мені хоч якісь докази політичноїактивності Залужного...
Дві статті в закордонній пресі..це добре..
Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні.
Чи у вас українською політикою (боротьба за голоси виборців) - треба займатись виключно за кордоном.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:28

  Shaman написав:
  Бетон написав:В Тернополе школьник угрожал учителю физкультуры ТЦК. Я считаю такие действия нужно поощрять. Какой пример подаёт учитель?
Ученику - купить play station 5

наброс не зараховано. вчителі всі мають відсрочку :D

напевне учень теж не здав залік, й почав спочатку про права, а потім я вас здам до ТЦК :lol: тому учню по сраці, й на перездачу доки не здасть

а ідея гарна - треба підняти списки всіх, хто свого часу вижимав більше 120 кг. ці ж люди способні один двох Успіхів замінити. а ті що,більше 180, - й трьох :mrgreen:

https://promin.cv.ua/2024/03/06/u-merez ... -ttsk.html

Настоящий патриот. Такое разве не нужно поощрять? Тю
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:32

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це не вони втекли, це їх не хотіли бачити в армії - відчуйте різницю...

а що їм робити, сидіти у резерві?
забавно, їх не хотя бачити а нас піджаків хотя.
А я мож тож до лондону хотю,
ні .ладно там тісно, наших патріотів за багато ,
я в сінєгал
де крокодили, пальми баобаби і жєна французького посла ... :lol:
Та ладно я. Тут ,правда, больних ,зроблених людей дофіга яким пора на пенсії на печі сидіти, а головне вони в повній просрації від проісходящого...
І так розкидатись найбільш кваліфікованими? Прям не мож було поставити комкором ? Чи комбригом? Боялись вразити панський гонор?

парадокс поточної влади - що профі, але з власною думкою, замінюють - не скажу, шо не профі, - але на лояльних. а профі прибирають взагалі.

в мене немає інфо, але майже певен, що жодної адекватної посади їм не запропонували. нагадаю, це генерали з бойовим досвідом.

й на посаду посла він сам попросився? чи йому запропонували? тому він виконує розпорядження влади - туди й адресуйте питання, чому Залужного до Лондона, а ви досі там, де є. дослужитесь до генерала - може й вам запропонують.

а те, що звільнився через ВЛК - а є інші шляхи перевестись з армії? звісно, дехто став розганяти це як зраду, але робота в них така. дивно, що приєднуються, навіть не думаючи. може так й задумували як дрібненьку дискредитацію.

якщо покличуть назад - ці люди відразу повернуться, в цьому я впевен 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:32

  hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.


В разведке есть термин "легенда". :D
Есть военно-политическое руководство. Принято решение кто, что и как.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:34

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:В Тернополе школьник угрожал учителю физкультуры ТЦК. Я считаю такие действия нужно поощрять. Какой пример подаёт учитель?
Ученику - купить play station 5

наброс не зараховано. вчителі всі мають відсрочку :D

напевне учень теж не здав залік, й почав спочатку про права, а потім я вас здам до ТЦК :lol: тому учню по сраці, й на перездачу доки не здасть

а ідея гарна - треба підняти списки всіх, хто свого часу вижимав більше 120 кг. ці ж люди способні один двох Успіхів замінити. а ті що,більше 180, - й трьох :mrgreen:

https://promin.cv.ua/2024/03/06/u-merez ... -ttsk.html

Настоящий патриот. Такое разве не нужно поощрять? Тю

це фото, як жарт я вже перекидав.

але нагадую - трьох Успіхів ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:37

  Mimohod написав:
  Бетон написав:Киевлян опросили, что они думают по поводу назначения Залужного послом.
Ответили, что причина - заслать подальше.
Людей не обманешь

А можно я вместо него? А он тут останется сражаться за Украину! Что, нельзя? Очень жаль.
Арсений, баба Лера, Залужный. Кто следующий?

можна. коли дослужишся до генерала. завтра вже можна починати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:40

  freeze написав:
Shaman написав:а що їм робити, сидіти у резерві?

Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.

окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів. наскільки буде ефективним послом - подивимось. якби не це, гадаю ніхто б не звільнявся.

з приводу репутації так. але не бачу підстав для таких тверджень. навіть після звільнення людина буде приносити користь державі. бо відсторонити його повністю від військовою справи - це не його рішення. питання з головного.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 11:41

  budivelnik написав:Дві статті в закордонній пресі..це добре..
Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні.

Ссилки на тих хто цитував ці статті?

Типова для української політики практика.
https://suspilne.media/649188-zaluznij- ... -taemnica/
vt313
 
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