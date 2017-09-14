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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:44
Shaman написав:
тому він виконує розпорядження влади - туди й адресуйте питання, чому Залужного до Лондона, а ви досі там, де є. дослужитесь до генерала - може й вам запропонують.
то есть послам соответствующего образования И ОПЫТА РАБОТЫ
не нужно? еще можно генералов назначать главврачами, главами нацбанка, налоговой, министрами образования, фин.дирами. Это дискредитирует абсолютно всё. Баканова на должности главы СБУ мы уже видели. Орден Кошевому тоже ( "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга").
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:51
Shaman написав:окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів.
Увага, люди публично через ложь и фальш приняли сфальцифицированные решения ВЛК, единожды совравши ты становишься вруном навсегда. Глубинно ты ничем не отличаешься от тех, кто купил фальшивые ВЛК.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:56
На пост посла нужно пройти отбор, проверки знаний конвенций.
На роиси послы как каторжники. Уволен - посол, как поклонская.
А у нас? Это ж столпы международники, профессионалы: Венедиктова, резников, залужный, известные юристы международники.
Всё по другому
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:04
Бетон написав:На пост посла нужно пройти отбор, проверки знаний конвенций.
На роиси послы как каторжники. Уволен - посол, как поклонская.
А у нас? Это ж столпы международники, профессионалы: Венедиктова, резников, залужный, известные юристы международники.
Всё по другому
Після всіляких блогерів езотериків сексопатологів Залужний це якісний стрибок в якості призначених послів
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Faceless
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:27
freeze написав:
Shaman написав:окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів.
Увага, люди публично через ложь и фальш приняли сфальцифицированные решения ВЛК, единожды совравши ты становишься вруном навсегда. Глубинно ты ничем не отличаешься от тех, кто купил фальшивые ВЛК.
такий підхід має бути на існування. але чому ви вирішили, що вони сфальсифіковані? це в інших випадках ВЛК можливо перевищує повноваження, не проводячи комплексне обстежування.
просто майте на увазі, що цю тему зараз будуть педалювати саме вороги країни, скільки до них приєднається в середині країні - оце проблема. схоже й чимала.
пана Холява
теж до речі комісували. ви теж вважаєте, що фальсифіковано?
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Shaman
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:30
vitaliiangel написав: Shaman написав:
тому він виконує розпорядження влади - туди й адресуйте питання, чому Залужного до Лондона, а ви досі там, де є. дослужитесь до генерала - може й вам запропонують.
то есть послам соответствующего образования не нужно
? еще можно генералов назначать главврачами, главами нацбанка, налоговой, министрами образования, фин.дирами. Это дискредитирует абсолютно всё. Баканова на должности главы СБУ мы уже видели. Орден Кошевому тоже ( "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга").
потрібна профільна освіта, так. але зараз війна. й якщо питання взаємодії з країною буде більше всього базуватися у військовій сфері, то бойовий генерал, який має відповідні зв'язки, на посаді посла - має сенс. а взагалі задавайте питання тим, хто його призначив - чим вони керувалися.
й зроблю трошки накид з приводу профільної освіти - 73% чомусь обрали клоуна президентом...
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Shaman
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:31
vitaliiangel написав: Shaman написав:
тому він виконує розпорядження влади - туди й адресуйте питання, чому Залужного до Лондона, а ви досі там, де є. дослужитесь до генерала - може й вам запропонують.
то есть послам соответствующего образования не нужно? еще можно генералов назначать главврачами, главами нацбанка, налоговой, министрами образования, фин.дирами. Это дискредитирует абсолютно всё. Баканова на должности главы СБУ мы уже видели. Орден Кошевому тоже ( "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга").
Залужний
У грудні 2020 року — закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини»
16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:33
та ви що? скільки у нас в останній каденції депутатів мають наукові ступені?
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Shaman
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:34
Shaman написав:
потрібна профільна освіта, так. але зараз війна.
Если война зуб ты пойдёшь лечить к генералу или к стоматологу? А у посла ответственности побольше.
Shaman написав:
й зроблю трошки накид з приводу профільної освіти - 73% чомусь обрали клоуна президентом...
вот именно
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 бер, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:35
vt313
Це не важливо. Бетон лише пише. Режим «радіо». . На відповіді та запитання до нього не реагує.
Если война зуб ты пойдёшь лечить к генералу или к стоматологу? А у посла ответственности побольше.
А если не дай бог тебе на войне оторвет руку, разрешишь блогеру наложить жгут?
И да, ты наверное не видишь «міжнародні відносини» у Залужного.
Востаннє редагувалось Hotab
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