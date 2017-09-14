Shaman написав:пана Холява теж до речі комісували. ви теж вважаєте, що фальсифіковано?
Уважаемому пану Холяве 60+. Ему эти ВЛК уже не важны.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Уважаемому пану Холяве 60+. Ему эти ВЛК уже не важны.
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:49
у Верховній Раді 9-го скликання станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 нардепи (найбільше – юридичних та економічних наук), почесне звання «заслужений» (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мають 35 нардепів.
Але питання в тому, навіщо це йому?
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:49
не все так однозначно (с)
світова економіка загалом втрачає, й якраз втрачають розвинені країни, які запровадили санкції. казати, шо вони втрачають більше ніж Раша - неправильно, Раша втрачає як мінімум стільки, але скоріш навіть більше.
а глобальний Південь взагалі отримує чималий зиск. хтось задешево купує енергоносії у Раші, хтось через це продає нафту та газ за нормальні гроші в розвинені країни. купа посередників заробляє на контрабанді в Рашу.
Китай напевне для себе не вирішив, що йому краще. бо від послаблення Заходу він має певний зиск, але він настільки на нього зав'язаний, що розрив з Заходом нанесе більше шкоди.
чому Ватикан втрутився з такими пропозиціями - я не розумію. як взагалі позицію цього умовного Півдня. типу вони борються проти гегемонії США, але Україна чомусь має здатися Раші. нехай вони здадуться США, буде більше користі. шизофренія якась...
але до речі, попереднє повідомлення, де Путін чи не володар світу. гадаю Айдер то на емоціях, надто перебільшений вплив Раші, вона якось намагається використовувати існуючі протиріччя, але вона їх не створює.
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:51
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:53
ты когда то сам мне предлагал любой диплом за 500 уе. К образованию в 47 лет (вроде столько было Залужному в 2020) отношусь скептически. На момент учёбы (С 2019 года) уже он занимал должность — командующий войсками оперативного командования «Север». Это ж когда он находил время на учёбу?
Когда я учился до 16:00 у нас были лекции, потом часто приходилось сидеть в библиотеке (иногда по выходным тоже). А подготовка к экзаменам... Горы литературы, чтобы доучить то что прозевал. Может сейчас учат иначе?
Люди десятилетиями работают на дипломатической работе, а тут в 2020 он закончил ВУЗ и сразу посол. Почему нет, хотабы ничего странного в этом не видят. Зачем послу опыт.
политическая карьера. На должности посла он не остановится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 бер, 2024 12:58
з ваших же дописів, й як я розумію цей процес, навчання в аспірантурі він почав ще в 2020, коли були зовсім інші умови. й половину шляху як мінімум пройшов. логічно вже завершити, а не кидати на півдорозі. особливо, коли стало зрозуміло, що не бачать його на посаді головнокомандуючого ЗСУ - це ж почалося задовго до.
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:00
да иногда вопреки)
но "баба-яга против", ничего нового
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03
Доброго дня !
Здоров,я і Удачі .
Мене звільнили за ВІКОМ .
Хоч я і пройшов ВЛК і з встановленим діагнозом і обмеженно придатним , але звільнили за віком !
Може щоб не робити виплати , може ще з яких міркувань , але я не маю образу і готов ще допомогати . Це дуже тяжко знаходитись так близько і так далеко від своєї справи .
Ще трохи добавили до пенсії .
Держава в повній мірі виконує свої обов,язки .
Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03
vitaliiangel ,
Напомни, ты тогда отправил те 500? Потому что у меня нет твоего диплома. Как и никакого другого. И любого третьего для продажи. И не было.
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