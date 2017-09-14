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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 709370947095709670977098>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:пана Холява теж до речі комісували. ви теж вважаєте, що фальсифіковано? ;)


Уважаемому пану Холяве 60+. Ему эти ВЛК уже не важны.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:49

  Shaman написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:Дві статті в закордонній пресі..це добре..
Дайте мені ссилочки на щось подібне в Україні.

Ссилки на тих хто цитував ці статті?

Типова для української політики практика.
https://suspilne.media/649188-zaluznij- ... -taemnica/

та ви що? скільки у нас в останній каденції депутатів мають наукові ступені? :D


у Верховній Раді 9-го скликання станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 нардепи (найбільше – юридичних та економічних наук), почесне звання «заслужений» (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мають 35 нардепів.

Але питання в тому, навіщо це йому?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:49

  prodigy написав:це все добре, але це локальні успіхи наших сил опору(ССО, СБУ, ЗСУ)

глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор

-Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина
-Трамп погрожує виходом США з НАТО

не все так однозначно (с) 8)

світова економіка загалом втрачає, й якраз втрачають розвинені країни, які запровадили санкції. казати, шо вони втрачають більше ніж Раша - неправильно, Раша втрачає як мінімум стільки, але скоріш навіть більше.

а глобальний Південь взагалі отримує чималий зиск. хтось задешево купує енергоносії у Раші, хтось через це продає нафту та газ за нормальні гроші в розвинені країни. купа посередників заробляє на контрабанді в Рашу.

Китай напевне для себе не вирішив, що йому краще. бо від послаблення Заходу він має певний зиск, але він настільки на нього зав'язаний, що розрив з Заходом нанесе більше шкоди.

чому Ватикан втрутився з такими пропозиціями - я не розумію. як взагалі позицію цього умовного Півдня. типу вони борються проти гегемонії США, але Україна чомусь має здатися Раші. нехай вони здадуться США, буде більше користі. шизофренія якась...

але до речі, попереднє повідомлення, де Путін чи не володар світу. гадаю Айдер то на емоціях, надто перебільшений вплив Раші, вона якось намагається використовувати існуючі протиріччя, але вона їх не створює.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:51

  hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.

Не всегда успехи организации достигаются благодаря руководителю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:53

  Hotab написав:И да, ты наверное не видишь «міжнародні відносини» у Залужного.
ты когда то сам мне предлагал любой диплом за 500 уе. К образованию в 47 лет (вроде столько было Залужному в 2020) отношусь скептически. На момент учёбы (С 2019 года) уже он занимал должность — командующий войсками оперативного командования «Север». Это ж когда он находил время на учёбу?

Когда я учился до 16:00 у нас были лекции, потом часто приходилось сидеть в библиотеке (иногда по выходным тоже). А подготовка к экзаменам... Горы литературы, чтобы доучить то что прозевал. Может сейчас учат иначе?

Люди десятилетиями работают на дипломатической работе, а тут в 2020 он закончил ВУЗ и сразу посол. Почему нет, хотабы ничего странного в этом не видят. Зачем послу опыт.
  vt313 написав:Але питання в тому, навіщо це йому?
политическая карьера. На должности посла он не остановится.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 12:58

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  vt313 написав:Ссилки на тих хто цитував ці статті?

Типова для української політики практика.
https://suspilne.media/649188-zaluznij- ... -taemnica/

та ви що? скільки у нас в останній каденції депутатів мають наукові ступені? :D

у Верховній Раді 9-го скликання станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук (доктора філософії) – 73 нардепи (найбільше – юридичних та економічних наук), почесне звання «заслужений» (юрист, економіст, журналіст, лікар, будівельник, працівник сільського господарства, сфери послуг тощо) мають 35 нардепів.

Але питання в тому, навіщо це йому?

з ваших же дописів, й як я розумію цей процес, навчання в аспірантурі він почав ще в 2020, коли були зовсім інші умови. й половину шляху як мінімум пройшов. логічно вже завершити, а не кидати на півдорозі. особливо, коли стало зрозуміло, що не бачать його на посаді головнокомандуючого ЗСУ - це ж почалося задовго до.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:00

  ЛАД написав:
  hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.

Не всегда успехи организации достигаются благодаря руководителю.

да иногда вопреки)
но "баба-яга против", ничего нового
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03

  vitaliiangel написав:политическая карьера. На должности посла он не остановится.


Вот и я о том же. Решение было принято до увольнения.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03

  Shaman написав:
  freeze написав:
Shaman написав:окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів.

Увага, люди публично через ложь и фальш приняли сфальцифицированные решения ВЛК, единожды совравши ты становишься вруном навсегда. Глубинно ты ничем не отличаешься от тех, кто купил фальшивые ВЛК.

такий підхід має бути на існування. але чому ви вирішили, що вони сфальсифіковані? це в інших випадках ВЛК можливо перевищує повноваження, не проводячи комплексне обстежування.

просто майте на увазі, що цю тему зараз будуть педалювати саме вороги країни, скільки до них приєднається в середині країні - оце проблема. схоже й чимала.

пана Холява теж до речі комісували. ви теж вважаєте, що фальсифіковано? ;)


Доброго дня !
Здоров,я і Удачі .
Мене звільнили за ВІКОМ .
Хоч я і пройшов ВЛК і з встановленим діагнозом і обмеженно придатним , але звільнили за віком !
Може щоб не робити виплати , може ще з яких міркувань , але я не маю образу і готов ще допомогати . Це дуже тяжко знаходитись так близько і так далеко від своєї справи .
Ще трохи добавили до пенсії .
Держава в повній мірі виконує свої обов,язки .
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:03

vitaliiangel ,

ты когда то сам мне предлагал любой диплом за 500 уе


Напомни, ты тогда отправил те 500? Потому что у меня нет твоего диплома. Как и никакого другого. И любого третьего для продажи. И не было.
Hotab
 
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