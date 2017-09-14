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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70947095709670977098>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:08

  Shaman написав:з ваших же дописів, й як я розумію цей процес, навчання в аспірантурі він почав ще в 2020, коли були зовсім інші умови. й половину шляху як мінімум пройшов. логічно вже завершити, а не кидати на півдорозі. особливо, коли стало зрозуміло, що не бачать його на посаді головнокомандуючого ЗСУ - це ж почалося задовго до.


Так а я о чем?
Выбор между службой и политикой (наукой) был сделан где-то летом-осенью 2023.
Все нормально.
Нынешней власти, в принципе, Залужный, как будущий президент, подходит. Он понятен.
Люди сели, поговорили, приняли решение. О чем шум, я не понимаю.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:10

  Hotab написав:vitaliiangel ,

ты когда то сам мне предлагал любой диплом за 500 уе


Напомни, ты тогда отправил те 500? Потому что у меня нет твоего диплома. Как и никакого другого. И любого третьего для продажи. И не было.

обманул :shock: наепать хотел?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:12

  vt313 написав:
  Shaman написав:з ваших же дописів, й як я розумію цей процес, навчання в аспірантурі він почав ще в 2020, коли були зовсім інші умови. й половину шляху як мінімум пройшов. логічно вже завершити, а не кидати на півдорозі. особливо, коли стало зрозуміло, що не бачать його на посаді головнокомандуючого ЗСУ - це ж почалося задовго до.

Так а я о чем?
Выбор между службой и политикой (наукой) был сделан где-то летом-осенью 2023.
Все нормально.
Нынешней власти, в принципе, Залужный, как будущий президент, подходит. Он понятен.
Люди сели, поговорили, приняли решение. О чем шум, я не понимаю.

поки що я не вважаю, що якісний генерал може стати якісним президентом - зовсім інші сфери діяльності. коли трохи повариться на державній службі - тоді подивимось.

й як підходить поточній владі??? поточна влада бачить лише одну людину на наступний термін :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.

Не всегда успехи организации достигаются благодаря руководителю.


Вот это ДА !
Это звучит как ,кафедра под руководством профессора ЛАДа ,не может похвастаться своим научным исследованием .
А все результаты не могут быть засчитаны .

Вы что , на зло пишите или это уже расстройство ....... ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Після війни

з такими темпами допомоги країна буде стікати кров'ю ще не один рік, навіть боюсь робити припущення, цей рік дуже важливий і важкий
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:26

  холява написав:
  ЛАД написав:
  hume написав:Как руководитель ГУР Буданов, очевидно, справляется. На слуху много успешных и сложных операций. Но, зачем давать столько интервью с мягко говоря странными предположениями? Возможно готовится к политической карьере.

Не всегда успехи организации достигаются благодаря руководителю.


Вот это ДА !
Это звучит как ,кафедра под руководством профессора ЛАДа ,не может похвастаться своим научным исследованием .
А все результаты не могут быть засчитаны .
.......

Спасибо за повышение. но я не профессор. :)
Но Вы неверно сформулировали.
Вполне реальная ситуация - на кафедре есть талантливый сотрудник(и), благодаря которым выполнены ценные работы. При этом руководитель может быть просто болтун и его главная заслуга в том, что не сильно мешал (или даже не болтун, а просто не очень способный человек).
И это совершенно не снижает ценность выполненных работ.
Не могу сказать, что ситуация типичная, но не исключительная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:42

  ЛАД написав:Спасибо за повышение. но я не профессор. :)
Но Вы неверно сформулировали.
Вполне реальная ситуация - на кафедре есть талантливый сотрудник(и), благодаря которым выполнены ценные работы. При этом руководитель может быть просто болтун и его главная заслуга в том, что не сильно мешал (или даже не болтун, а просто не очень способный человек).
И это совершенно не снижает ценность выполненных работ.
Не могу сказать, что ситуация типичная, но не исключительная.


Умение не мешать, - очень ценное качество руководителя. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:44

  hume написав:............
Даты естественно перепутал. Про ПВО правда только отчасти. Практически всё ПВО харьковской области было уничтожено первыми ударами, поэтому там несколько недель летала авиация кацапов. Большинство личного состава не было предупреждено, поэтому были похоронены в своих же казармах. И ТД и тп. Ладно вы сказали пересичным готовится к шашлыкам, оно для власть имущих больше как кормовая база. Но не предупредить военных, которые поплатились жизнями и не были готовы к атаке, это преступление. И за него найвеличнішій не собирается отвечать. Скорее напротив, услышим фразу "вам повезло, что у вас есть я".

Ничего не могу сказать о потерях наших войск, в т.ч. ПВО, в Харьковской области. Не знаю.
Но над Харьковом сильно не летали. И не допустили захвата Харькова именно войска, а не население. Т.е. армия сражалась. Поэтому говорить о том, что они были "похоронены в своих же казармах", да ещё и "большинство", это слишком. Так это Харьков, который находится рядом с границей и времени между началом вторжения и началом боёв практически не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:46

  vt313 написав:........
Умение не мешать, - очень ценное качество руководителя. :D

Не спорю. :)
Но в таком случае не стоит приписывать руководителю все успехи организации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:46

  vt313 написав:Что должен был сделать Зеленский исходя из "протокола"?


советовать западным партнерам заткнуться так как они солнцеликому доллар шатают и готовить страну к шашлыкам. не, ну а че. все правильно делал.
mephala
 
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