vt313 написав:........ Умение не мешать, - очень ценное качество руководителя.
Не спорю. Но в таком случае не стоит приписывать руководителю все успехи организации.
ось вже й пішла підміна. типу про Буданова саме так. не треба приписувати всі успіхи, коли керівник нічого не робить. але про Буданова це лише ваше особисте припущення. зважаючи на його біографію - більш вірогідно що він якісний керівник ГУР. але ж так, він же співпрацює з ЦРУ. це ж для ЛАДа харам. а для свідомих українців - великий плюс
з приводу керівника - може обговоримо в цьому контексті самого головного керівника? чи для вас це табу? а там є що обговорити...
vt313 написав:16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.
Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни
vt313 написав:16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.
Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни
не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас фронт сиплеться термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно?
Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас прорив на фронті термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно?
Було ніби написано доктор філософії. Це якраз еквівалент кандидата. І робота фактично могла бути вже написана, питання стояло про захист.
Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Вона засекречена, коли він почав над нею працювати невідомо. Да це і не важливо. Перед захистом кілька місяців люди займаються виключно дисертацією. Або це робить за них хтось. Але там формальностей дуже багато, це займає дуже багато сил і часу.
prodigy написав:........ це все добре, але це локальні успіхи наших сил опору(ССО, СБУ, ЗСУ)
глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор
-Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина -Трамп погрожує виходом США з НАТО
[youtube]vXF6TLFQnfk...
Речь идёт об интервью Папы швейцарской телекомпании RSI на итал. языке.
В Украине есть те, кто просит смелости сдаться и белого флага. Но другие говорят, что это узаконит сильнейшего. Что вы думаете?
«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово «переговоры» — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне на Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась».
Вы тоже предлагали переговоры?
«Я здесь, и точка. Я отправил письмо евреям Израиля, чтобы они поразмыслили над этой ситуацией. Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это смелость не довести страну до самоубийства. Украинцы, с той историей, которая у них есть, бедняги, украинцы при Сталине, как они настрадались...».
Там хороший конец:
Какое отношение Папа имеет к ошибкам?
«Это сильно, потому что чем больше власти у человека, тем он рискует не понять тех оговорок, которые он допускает. Важно самокритично относиться к собственным ошибкам, к собственным промахам. Когда человек чувствует себя уверенным в себе, потому что у него есть сила, потому что он знает, как двигаться в мире работы, финансов, у него возникает искушение забыть, что однажды он будет клянчить, клянчить молодость, клянчить здоровье, клянчить жизнь... это что-то вроде искушения всемогущества. И это всемогущество не белое. Нам всем нужно быть зрелыми в том, чтобы справляться с ошибками, которые мы совершаем, потому что мы все грешники».