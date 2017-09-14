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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7095709670977098>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:53

  ЛАД написав:
  vt313 написав:........
Умение не мешать, - очень ценное качество руководителя. :D

Не спорю. :)
Но в таком случае не стоит приписывать руководителю все успехи организации.

ось вже й пішла підміна. типу про Буданова саме так. не треба приписувати всі успіхи, коли керівник нічого не робить. але про Буданова це лише ваше особисте припущення. зважаючи на його біографію - більш вірогідно що він якісний керівник ГУР. але ж так, він же співпрацює з ЦРУ. це ж для ЛАДа харам. :D а для свідомих українців - великий плюс 8)

з приводу керівника - може обговоримо в цьому контексті самого головного керівника? чи для вас це табу? а там є що обговорити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.

Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни :(
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:56

  Василь-Рівне написав:
  vt313 написав:16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії.

Дуже цікавий факт, якщо це правда то йому дійсно не місце на посаді головкому, бо написання реальної докторської має забирати весь вільний час і це якось зовсім не корелює з діяльністю головкому під час реальної війни :(

не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:02

  Shaman написав:
  freeze написав:
Shaman написав:окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів.

Увага, люди публично через ложь и фальш приняли сфальцифицированные решения ВЛК, единожды совравши ты становишься вруном навсегда. Глубинно ты ничем не отличаешься от тех, кто купил фальшивые ВЛК.

такий підхід має бути на існування. але чому ви вирішили, що вони сфальсифіковані? це в інших випадках ВЛК можливо перевищує повноваження, не проводячи комплексне обстежування.

просто майте на увазі, що цю тему зараз будуть педалювати саме вороги країни, скільки до них приєднається в середині країні - оце проблема. схоже й чимала.

пана Холява теж до речі комісували. ви теж вважаєте, що фальсифіковано? ;)


в такой ситуации есть хорошая присказка - закон как дышло.
но это же на раисси. туда куда мы идем вроде ж не так все?
или нам таки ментально ближе тогда выходит не Европа?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється 8)

Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? :shock: І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас фронт сиплеться термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно? :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:11

Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється 8)

Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? :shock: І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас прорив на фронті термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно? :shock:
Було ніби написано доктор філософії. Це якраз еквівалент кандидата.
І робота фактично могла бути вже написана, питання стояло про захист.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:19

  Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється 8)


Вона засекречена, коли він почав над нею працювати невідомо.
Да це і не важливо.
Перед захистом кілька місяців люди займаються виключно дисертацією.
Або це робить за них хтось.
Але там формальностей дуже багато, це займає дуже багато сил і часу.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:31

  Shaman написав:
з приводу керівника - може обговоримо в цьому контексті самого головного керівника? чи для вас це табу? а там є що обговорити...


Та запросто. Ніяких табу.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:42

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,

ты когда то сам мне предлагал любой диплом за 500 уе


Напомни, ты тогда отправил те 500? Потому что у меня нет твоего диплома. Как и никакого другого. И любого третьего для продажи. И не было.

обманул :shock: наепать хотел?

Украсть у вора (бюджетного) ваще не западло :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:44

  prodigy написав:........
це все добре, але це локальні успіхи наших сил опору(ССО, СБУ, ЗСУ)

глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор

-Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина
-Трамп погрожує виходом США з НАТО

[youtube]vXF6TLFQnfk...

Речь идёт об интервью Папы швейцарской телекомпании RSI на итал. языке.
В Украине есть те, кто просит смелости сдаться и белого флага. Но другие говорят, что это узаконит сильнейшего. Что вы думаете?

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово «переговоры» — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, в войне на Украине, есть много желающих выступить в роли посредников. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась».

Вы тоже предлагали переговоры?

«Я здесь, и точка. Я отправил письмо евреям Израиля, чтобы они поразмыслили над этой ситуацией. Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это смелость не довести страну до самоубийства. Украинцы, с той историей, которая у них есть, бедняги, украинцы при Сталине, как они настрадались...».

Там хороший конец:
Какое отношение Папа имеет к ошибкам?

«Это сильно, потому что чем больше власти у человека, тем он рискует не понять тех оговорок, которые он допускает. Важно самокритично относиться к собственным ошибкам, к собственным промахам. Когда человек чувствует себя уверенным в себе, потому что у него есть сила, потому что он знает, как двигаться в мире работы, финансов, у него возникает искушение забыть, что однажды он будет клянчить, клянчить молодость, клянчить здоровье, клянчить жизнь... это что-то вроде искушения всемогущества. И это всемогущество не белое. Нам всем нужно быть зрелыми в том, чтобы справляться с ошибками, которые мы совершаем, потому что мы все грешники».

https://www.rsi.ch/info/mondo/Conflitto-a-Gaza-%E2%80%9Cdue-responsabili%E2%80%9D.-Ucraina-%E2%80%9Cil-coraggio-della-bandiera-bianca%E2%80%9D--2091038.html
ЛАД
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