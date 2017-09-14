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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 бер, 2024 15:05
vt313 написав: Shaman написав:
з приводу керівника - може обговоримо в цьому контексті самого головного керівника? чи для вас це табу? а там є що обговорити...
Та запросто. Ніяких табу.
це ж було не вам
а взагалі не зовсім на часі. маю надію, що не буде зроблено кроків, які піднімуть актуальність поточної влади під час війни... бо вони щосили намагаються перетнути цю межу...
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Додано: Нед 10 бер, 2024 15:15
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно?
І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас фронт сиплеться термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно?
я навіть виділив - доктор філософії. це останні новації. й якщо людина сама робила дисер, то основні матеріали могла підготувати за перші пару років. під час війни гадаю нічого не писав. так зайнявся організацією захисту під кінець 2023 - коли стало зрозуміло, що доведеться перекваліфіковуватися.
vt313 написав: Shaman написав:
не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Вона засекречена, коли він почав над нею працювати невідомо.
Да це і не важливо.
Перед захистом кілька місяців люди займаються виключно дисертацією.
Або це робить за них хтось.
Але там формальностей дуже багато, це займає дуже багато сил і часу.
як на мене головне, хто писав саму дисертацію. паперів багато, хтось допоміг оформити - науковий керівник
а то зараз почнете закидати, що "поляна" після захисту - це теж корупція. скільки пам'ятаю, років 30, "поляну" завжди накривають
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