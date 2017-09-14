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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7095709670977098
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:05

  vt313 написав:
  Shaman написав:з приводу керівника - може обговоримо в цьому контексті самого головного керівника? чи для вас це табу? а там є що обговорити...

Та запросто. Ніяких табу.

це ж було не вам ;)

а взагалі не зовсім на часі. маю надію, що не буде зроблено кроків, які піднімуть актуальність поточної влади під час війни... бо вони щосили намагаються перетнути цю межу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:15

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється

Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? :shock: І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас фронт сиплеться термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно? :shock:

я навіть виділив - доктор філософії. це останні новації. й якщо людина сама робила дисер, то основні матеріали могла підготувати за перші пару років. під час війни гадаю нічого не писав. так зайнявся організацією захисту під кінець 2023 - коли стало зрозуміло, що доведеться перекваліфіковуватися.
  vt313 написав:
  Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється 8)

Вона засекречена, коли він почав над нею працювати невідомо.
Да це і не важливо.
Перед захистом кілька місяців люди займаються виключно дисертацією.
Або це робить за них хтось.
Але там формальностей дуже багато, це займає дуже багато сил і часу.

як на мене головне, хто писав саму дисертацію. паперів багато, хтось допоміг оформити - науковий керівник ;)

а то зараз почнете закидати, що "поляна" після захисту - це теж корупція. скільки пам'ятаю, років 30, "поляну" завжди накривають :oops:
Shaman
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