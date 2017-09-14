Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Тобто? Тут написано доктор наук а не кандидат наук, почав в 2020, що заважало закінчити скажімо в 2022-у? Але ні, під час війни почав прискоренно трудитися над дисертацією, а війна почекає, вірно? І як Ви це написання бачите - зліва на столі військові карти, монітори, доповіді, а справа на столі томики робіт по філософії, прибігає посильний - генерал в нас фронт сиплеться термінова справа, а він почекай, от допишу оцю наукову монографію і тоді гляну що там за прорив на фронті, йди звідси не заважай творити науку. Десь так, вірно?
я навіть виділив - доктор філософії. це останні новації. й якщо людина сама робила дисер, то основні матеріали могла підготувати за перші пару років. під час війни гадаю нічого не писав. так зайнявся організацією захисту під кінець 2023 - коли стало зрозуміло, що доведеться перекваліфіковуватися.
vt313 написав:
Shaman написав:не докторської, а кандидатської. й писати він її почав аж в 2020 році. тому зрада відміняється
Вона засекречена, коли він почав над нею працювати невідомо. Да це і не важливо. Перед захистом кілька місяців люди займаються виключно дисертацією. Або це робить за них хтось. Але там формальностей дуже багато, це займає дуже багато сил і часу.
як на мене головне, хто писав саму дисертацію. паперів багато, хтось допоміг оформити - науковий керівник
а то зараз почнете закидати, що "поляна" після захисту - це теж корупція. скільки пам'ятаю, років 30, "поляну" завжди накривають
Бетон написав:Интересно, зеленський играл в КВН или учился. У меня в универе, такие игроки появлялись только зачётку принести. Закрадывается сомнение, что гарант конституции, Конституцию в глаза не видел
Знаете, такие сомнения должны были закрадываться в начале 2019 года, а не в начале 2024 года
prodigy написав:глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор -Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина -Трамп погрожує виходом США з НАТО
Ми цю війну не починали. Якщо комусь кортить її завершити швидше, то нехай разом зберуться й нагнуть агресора, щоб не порушував міжнародне право. Чого вони навколо "жертви" танцюють?
Так война же, кому легко. Посидели бы немного в резерве, пока боевая должность не освободилась. А так пошли на сделку с совестью, приняли сделанные им фальшивые решения ВЛК. Все кто в теме понимают, что сейчас, чтобы получить полностью непригоден на ВЛК, надо быть лежачим больным, а не выкладывать улыбающие селфи незадолго до увольнения. Репутация годами приобретается, а теряется иногда в секунду.
окремо ще раз зверну увагу. ВЛК - це для того, щоб перейти на посаду посла. немає інших шляхів. наскільки буде ефективним послом - подивимось. якби не це, гадаю ніхто б не звільнявся.
з приводу репутації так. але не бачу підстав для таких тверджень. навіть після звільнення людина буде приносити користь державі. бо відсторонити його повністю від військовою справи - це не його рішення. питання з головного.
Вы сейчас согласились с правом властей давать указания ВЛКомиссии выдавать кому власти угодно фальшивые заключения нужным людям. А завтра все простые граждане тоже должны пройти ВЛК. И все теперь понимают какой будет результат. Тоже тот который власти нужно.
Вопрос- а зачем тогда ВЛК ? Просто для выполнения формальных требований закона ?
Что касается диссертации Залужного и Назначения его послом:
9 грудня 2019 року був призначений командувачем Оперативного командування «Північ»[15].
У грудні 2020 року — закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю «Міжнародні відносини»[16].
27 липня 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України ........ 16 грудня 2023 року захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії[2]. Захист дисертації на спеціальну тему відбувся в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Помимо украинского и русского, свободно владеет английским языком
http://surl.li/rkfqj Так что для посла Залужный неплохо подготовлен. Что касается диссертации, решайте сами, было ли у него время. Не знаком с системой защиты диссертаций на темы, связанные с гостайной, но не очень понимаю, почему засекречивается даже тема (не содержание или даже аннотация).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 10 бер, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Разом із Залужним з військової служби звільнено колишнього начальника Генштабу Шапталу за висновком ВЛК про непридатність за станом здоров'я — УП
пхахаха. плоскостопие наверное, ая яй яй
головне, це чесність та рівність. а і справедливість
Откровенно, я огорчён этими сообщениями, что Залужный и Шептала сбежали из армии через ВЛК. Вроде все по закону, но я вот не не такой крутой как Залужный, но сцепив зубы тяну лямку. Плохо. И вообще я сильно разочарован, как тараканы бегут через Тису, командиры списываются по надуманным предлогам и тд.
Якби, у якійсь іншій, паралел.реальності, був головком який чесно від початку повідомив людям, що: 1) нам просто пощастило, що на півночі, харківщині, херсонщині москвини відступили внаслідок нечисельності й логістич.проблем, 2) наступати нам нема чим, 3) треба глибоко вкопуватись аби зберегти всіх, і дайте техніку, будматеріали, бетон... ще влітку 2022, 4) треба набирати всіх можливих ще у 2022, а якщо тимчасово непотрібні -- то у відпустку без зарплати, 5) відпустіть додому строковиків і виведених зі штату, а не тримайте їх у задуп`ї на “зарплаті” 500-800грв..., або сам би дав наказ, що всі такі їдуть додому у “безстрокове відрядження”, 6) поранені солдати не повинні кататись по всій країні за папірцями (Мустафа Наєм), а так само у “безстрокове відрядження”, поки всі папірці не вродяться. 7) до дупи ті “ротації”, якщо людей зривають з налагодженого побуту, везуть кудись в ліс, змушують пів місяця імітувати щасливе табірне життя, а потім у нове фронт.місце і починайте все з початку... (це так у нас було влітку, кинули місце в яке вже вклали працю, і х.з. чи комусь воно тепер треба...),
і т.п...
-- то я би ним зачаровувався, розумів, що є якась втрата після заміни, що той чувак вмів дивитись у майбутнє на роки, що а як же ж ми будемо без такого блискучого, доброго організатора...
А так? Яка різниця?? Яке розчарування, якщо і зачарування не було???
prodigy написав:глобальна картина виглядає менш оптимістичною-навколо України будується фронт прихильників швидкого закінчення війни, бо СВІТОВА ЕКОНОМІКА втрачає від санкції покладених на агресора (рф) більше, ніж країна агресор -Ватікан, Китай, глобальний південь (ОАЄ, Катар, Оман, Саудіти), до яких відноситься також "наш партнер" Туреччина -Трамп погрожує виходом США з НАТО
Ми цю війну не починали. Якщо комусь кортить її завершити швидше, то нехай разом зберуться й нагнуть агресора, щоб не порушував міжнародне право. Чого вони навколо "жертви" танцюють?
Сикорский посоветовал Франциску лучше обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы тот "набрался мужества вывести войска из Украины".
"Как насчет того, чтобы для равновесия поощрить Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир сразу же настал бы без переговоров", – подчеркнул Сикорский. ... Напомним, на это же заявление Папы Римского уже отреагировал и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что "зло должно капитулировать". ... 9 марта Франциск высказал мнение, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться с РФ о прекращении войны. Позже начальник пресс-службы Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Папа Римский не имел в виду капитуляцию Украины.
Злые языки говорят, что очень много денег Путинской России или хранятся в банках Ватикана, или проходят через банки Ватикана