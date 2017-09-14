Додано: Нед 10 бер, 2024 17:44

Bobua написав: У мене питання було просте: де наті та її союзникам краще будувати укріплення? (у балт.країнах, польщах і т.д., чи отримати у подарунок і назавжди наш фронт і там тренувати своїх солдат на живих мішенях). У мене питання було просте: де наті та її союзникам краще будувати укріплення? (у балт.країнах, польщах і т.д., чи отримати у подарунок і назавжди наш фронт і там тренувати своїх солдат на живих мішенях).

многое зависит от того какие у вас планы на невесту. Планируете ли переезд к ней, забрать её к себе, или чисто "деловые отношения", которые можно свернуть в любой момент.Вот у нас с НАТО - деловые отношения. Не буду вдаваться в детали, но в такого рода отношениях длительное спонсорство неуместно. Тогда это уже другое.Союзники боялись путина и хорошо помогали до осени 2023. Что потом случилось я не знаю. Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается, а рф дальше условной авдеевки не идёт. Давайте думать логично1. это единственное о чём они могли договориться.2. рф в одностороннем порядке не может закончить войну, потому что имея вооружение мы начнём наступать3. путин не готов отползать на границы февраля 2022такой сценарий объясняет отсутствие помощи от США и сильное её снижение от других стран4. протесты польских фермеров - головная боль лично Зеленского. Ощущение что не хватает только его согласия и фермерами на него давят.