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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 709770987099710071017102>
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 16:44

  Bobua написав:А так?
Яка різниця??
Яке розчарування, якщо і зачарування не було???
почему когда сняли Залужного только я и Игорь Алексеич писали что ничего не случилось, уволили обычного менеджера, распиаренного сверхмеры за счёт бюджета. Наоборот все выли как же мы теперь будем жить, Сырский всех сгноит. Пиарщики у власти может и не плохо, но в периоды больших потрясений людям нужна правда и чёткий план действий. А не хвалебные оды чудо-генералам и сказки Арестовича.

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viewtopic.php?p=5696175#p5696175
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:02

  vitaliiangel написав:Пиарщики у власти может и не плохо, но в периоды больших потрясений людям нужна правда и чёткий план действий. А не хвалебные оды чудо-генералам и сказки Арестовича.

А не ты ли, активно пиарил здесь "генерала СВР" с его сказками ?

Задним умом ты у нас крепок ...

Но ты не изменился, ты продолжаешь другие сказки рассказывать
Например, что Путин чего-то боится в России
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:06

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
А замість азовців не хочеш ? Ні ?

Вернешся -будеш! :lol:
Хіба не видно шо не хоче.? І я не хочу ввірватись в 3тю штурмову.
Ресурс азовців не безграничний в Україні. Крім тих шо вже воюють, більше нема.
І справа навіть не в грошах , грошима хіба мож втримати тих шо вже воюють. А ще їх потрохи стає менше бо... бо це війна ,людей вбивають і калічать.
Вертайтесь, крім Вас більш нікому замість азовців.


Справа таки у грошах...
Причому -- відносно мізерних:
1) капітальна інвестиція (на роки) -- глибокі укріплення, де ризик смерті буде мінімізований. Чи здатен на це тил? Замість штампувати новобудки...
2) і хай, напр., 200тис премії солдатам на активних нулях. А це, мабуть, заледве половина від 40тис осіб на нулях сх.-півд. фронту. Всього додаткові 2млрд/міс. Менше 2/3млрд$ на рік.

Єдина проблема -- це якось трохи, чи дуже(?) нечесно відносно солдатів 22-23рр...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:22

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:А так?
Яка різниця??
Яке розчарування, якщо і зачарування не було???
почему когда сняли Залужного только я и Игорь Алексеич писали что ничего не случилось, уволили обычного менеджера, распиаренного сверхмеры за счёт бюджета. Наоборот все выли как же мы теперь будем жить, Сырский всех сгноит. Пиарщики у власти может и не плохо, но в периоды больших потрясений людям нужна правда и чёткий план действий. А не хвалебные оды чудо-генералам и сказки Арестовича.

вы мне не ответили
viewtopic.php?p=5696175#p5696175



Не вив. :) Шукати дописи не буду. :)

Не відповів. Бо там тема розмови стрибнула вбік.
У мене питання було просте: де наті та її союзникам краще будувати укріплення? (у балт.країнах, польщах і т.д., чи отримати у подарунок і назавжди наш фронт і там тренувати своїх солдат на живих мішенях).

Я думав хоч хтось витиме про втрату “нашої землі” на ці подарунки. Але чомусь не вили...
А це ж ~1500км фронту * 20км(?) = 30тис км2!
/603.6тис = 5% споконвічно укр.земель! :P
А ще ті нати не схочуть потрапити в котел, і попросять місце і на півн. та півд. кордонах.
+ аеродроми. Ті котрі “бази нати”.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:22

  Bobua написав:2) і хай, напр., 200тис премії солдатам на активних нулях. А це, мабуть, заледве половина від 40тис осіб на нулях сх.-півд. фронту. Всього додаткові 2млрд/міс. Менше 2/3млрд$ на рік.

200 000 х 20 000 = 4 000 000 000

А не 2 000 000

І це тільки з того, що написано. 5 вольт на будинок, такий же рівень знань

Потім, 4 000 000 000 + 22% ЄСВ = 4 880 000 000 х 12 = 58 560 000 000 / 38.50 = $1 521 038 961 в рік

І це якщо активних на нулях 20 000, в чому є сумніви
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Злые языки говорят, что очень много денег Путинской России или хранятся в банках Ватикана, или проходят через банки Ватикана

да и папа сам аргентинец...
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:44

  Bobua написав:У мене питання було просте: де наті та її союзникам краще будувати укріплення? (у балт.країнах, польщах і т.д., чи отримати у подарунок і назавжди наш фронт і там тренувати своїх солдат на живих мішенях).
многое зависит от того какие у вас планы на невесту. Планируете ли переезд к ней, забрать её к себе, или чисто "деловые отношения", которые можно свернуть в любой момент.

Вот у нас с НАТО - деловые отношения. Не буду вдаваться в детали, но в такого рода отношениях длительное спонсорство неуместно. Тогда это уже другое.

Союзники боялись путина и хорошо помогали до осени 2023. Что потом случилось я не знаю. Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается, а рф дальше условной авдеевки не идёт. Давайте думать логично
1. это единственное о чём они могли договориться.
2. рф в одностороннем порядке не может закончить войну, потому что имея вооружение мы начнём наступать
3. путин не готов отползать на границы февраля 2022

такой сценарий объясняет отсутствие помощи от США и сильное её снижение от других стран
4. протесты польских фермеров - головная боль лично Зеленского. Ощущение что не хватает только его согласия и фермерами на него давят.
5. Залужного выводят из возможного схематоза (чем дальше, тем лучше) и в случае падения рейтинга Зе на выборы с обещаниями границ 1991 идёт он. Или в коалиции с Зе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:50

  vitaliiangel написав: многое зависит от того какие у вас планы на невесту. Планируете ли переезд к ней, забрать её к себе, или чисто "деловые отношения", которые можно свернуть в любой момент.

Вот у нас с НАТО - деловые отношения. Не буду вдаваться в детали, но в такого рода отношениях длительное спонсорство неуместно. Тогда это уже другое.

Союзники боялись путина и хорошо помогали до осени 2023. Что потом случилось я не знаю. Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается, а рф дальше условной авдеевки не идёт. Давайте думать логично
1. это единственное о чём они могли договориться.
2. рф в одностороннем порядке не может закончить войну, потому что имея вооружение мы начнём наступать
3. путин не готов отползать на границы февраля 2022

такой сценарий объясняет отсутствие помощи от США и сильное её снижение от других стран
4. протесты польских фермеров - головная боль лично Зеленского. Ощущение что не хватает только его согласия и фермерами на него давят.

БСК
и ведь прав был директор школы не взявший на работу молодого специалиста "детского психолога"
сколько лет прошло но из детских штанишек так и не вырос...
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:53

vitaliiangel

Але ж чехи шукають нам артснаряди.
Європа і Японія гроші дає.
Не схоже на згортання підтримки...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 17:58

  vitaliiangel написав:Аккуратно повангую запад и рф договорились, помощь потихоньку сворачивается

И сколько раз ты ванговал, что помощь "до лета", "до конца года" и т.д
  vitaliiangel написав:, а рф дальше условной авдеевки не идёт. Давайте думать логично

Да ты что, вот не идёт дальше Авдеевки, правда ?

Ты, не имея абсолютно никаких предпосылок, "ванговал", что до выборов Путина всё закончится .... а до этого ванговал, что западная помощь вот-вот закончится, то до конца лета 2022, то до конца 2022 года и так далее. Менялись только года

Ничего из этого не произошло

Но ты не признал, что ты ошибся.
По твоему собственному убеждению, признают собственные про..бы только трусы

И ты начал новое "ванговать".
Продолжай, ты забавный :)
pesikot
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  #<1 ... 709770987099710071017102>
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